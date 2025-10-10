自由電子報
娛樂 最新消息

王世堅質詢神曲《沒出息》抖音爆紅！雙十節超炸一句話「又洗腦全網」

〔記者邱奕欽／台北報導〕民進黨立委王世堅這次紅到對岸！近日有中國網友將他昔日質詢柯文哲的片段剪成一首洗腦的《沒出息》歌曲並在抖音爆紅，一句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」搭配他慣性的肢體語氣，被網友封為「政治界神曲」。王世堅本人得知後笑說「我是嘆為觀止」，更在雙十節發文祝大家「過得從從容容、游刃有餘」，幽默延伸金句再次洗腦網友們。

王世堅因一曲《沒出息》在中國抖音上爆紅。（翻攝自臉書）王世堅因一曲《沒出息》在中國抖音上爆紅。（翻攝自臉書）《沒出息》這首歌曲源自王世堅擔任北市議員時期的質詢片段，原本只是他對前市長柯文哲的質問內容，如今被中國網友重新剪輯，搭上節奏明快的旋律後意外爆紅。影片在抖音、小紅書迅速掀起模仿熱潮，甚至有交響樂團、健身族、上班族都跟著哼唱；台灣網友也不落人後，用AI技術製作「幼兒版」MV，讓萌娃跟著喊「從從容容、游刃有餘」，成為今年最魔性的洗腦旋律。

適逢雙十國慶，王世堅今（10日）也順勢在臉書發文祝大家連假三天「過得從從容容、游刃有餘」，並加上一個「跩笑表情符號」引發熱烈共鳴，他語帶玄機地補了一句「啊收假的時候千萬別____，以下開放接詞～」留言瞬間炸鍋，有人回「連滾帶爬去上班」、也有人笑稱「沒出息地回到現實」，短短幾小時吸引近萬人按讚。

除了《沒出息》之外，台灣粉專「昭日ai电波」也推出另一首致敬作品《堅定系》，打造「動漫版王世堅」MV，片中可見卡通風格的王世堅被晨光喚醒、打領帶、背公事包奔向立法院，還原質詢時的熱血姿態。片尾他背對大海、髮絲飛揚，象徵「堅定系」信念不滅，影片上傳後引爆網友盛讚「比花大錢拍形象廣告還有效」、「這才是真台灣精神！」、「Over my dead body太經典」，全網熱傳成新一波文化現象。

點圖放大
點圖放大

