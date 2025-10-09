台灣啦啦隊登NBA舞台！緯來《宇宙啦啦隊》首秀亮相澳門

將在澳門NBA季前賽表演的10位緯來原創《宇宙啦啦隊》成員。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來電視網原創選秀節目《宇宙啦啦隊》迎來創紀錄的國際首秀，由節目中脫穎而出的10位成員，正式受邀前往澳門參與NBA熱身賽系列活動。這場由布魯克林籃網（Brooklyn Nets）對戰鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的NBA熱身賽，將於10月10日與12日在澳門威尼斯人綜藝館登場，為本季全球籃球迷帶來年度焦點盛會。

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》海選出28位成員。（緯來綜合台提供）

經過節目製作團隊與韓國師資嚴格訓練與評選，10位正式成員包括Momo（모모）、莓莓（Irene／메이메이）、靚靚（Chenny／량량）、海莉（Hyreii／혜리）、魚肉（Yujou／위로우）、妃妃（Falya／페이페이）、紀欣伶（Cindy／찌신링）、叩叩（Cecillia／코코）、Tina（티나）及祖安娜（Joanna／주안나）。她們將以《宇宙啦啦隊》的名義登上NBA舞台，進行多場演出，包括NBA House開場秀、3v3冠軍賽表演、Viewing Party開場秀與公益活動，展現台灣原創節目的青春活力。

為了迎接此次國際亮相，節目團隊特別重新編曲四首熱門歌曲，並提前一個月展開密集排練與舞蹈設計，量身打造專屬服裝。全新曝光的《宇宙啦啦隊》制服以運動感結合時尚元素，象徵熱血與專業兼具的團隊精神。舞蹈則依籃球運動主題重新編排，強調節奏感染力與舞台張力，力求完美呈現。

緯來原創《宇宙啦啦隊》成員海莉。（緯來綜合台提供）

成員們也難掩興奮心情。Momo笑說：「我最喜歡籃球，當啦啦隊是我的夢想，沒想到加入節目就能實現！」靚靚則驚喜表示：「第一次就去NBA，真的太扯了啦！」海莉感性說：「有點緊張但更多是榮幸，希望大家看到我們，會記得我們是宇宙啦啦隊！」祖安娜則自信滿滿：「大家為了這次NBA演出努力了好多天，一定會有最棒的表現。」

緯來原創《宇宙啦啦隊》成員祖安娜。（緯來綜合台提供）

此次跨國合作由緯來體育台促成。台長文大培（David Wen）表示：「我們一直希望讓台灣原創節目走向國際，《宇宙啦啦隊》不只是娛樂內容，更代表年輕世代的能量與文化自信。能登上NBA舞台，不僅象徵節目的成功，更是台灣體育與娛樂跨界合作的重要里程碑。」

