自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣啦啦隊登NBA舞台！緯來《宇宙啦啦隊》首秀亮相澳門

將在澳門NBA季前賽表演的10位緯來原創《宇宙啦啦隊》成員。（緯來綜合台提供）將在澳門NBA季前賽表演的10位緯來原創《宇宙啦啦隊》成員。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來電視網原創選秀節目《宇宙啦啦隊》迎來創紀錄的國際首秀，由節目中脫穎而出的10位成員，正式受邀前往澳門參與NBA熱身賽系列活動。這場由布魯克林籃網（Brooklyn Nets）對戰鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的NBA熱身賽，將於10月10日與12日在澳門威尼斯人綜藝館登場，為本季全球籃球迷帶來年度焦點盛會。

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》海選出28位成員。（緯來綜合台提供）緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》海選出28位成員。（緯來綜合台提供）

經過節目製作團隊與韓國師資嚴格訓練與評選，10位正式成員包括Momo（모모）、莓莓（Irene／메이메이）、靚靚（Chenny／량량）、海莉（Hyreii／혜리）、魚肉（Yujou／위로우）、妃妃（Falya／페이페이）、紀欣伶（Cindy／찌신링）、叩叩（Cecillia／코코）、Tina（티나）及祖安娜（Joanna／주안나）。她們將以《宇宙啦啦隊》的名義登上NBA舞台，進行多場演出，包括NBA House開場秀、3v3冠軍賽表演、Viewing Party開場秀與公益活動，展現台灣原創節目的青春活力。

為了迎接此次國際亮相，節目團隊特別重新編曲四首熱門歌曲，並提前一個月展開密集排練與舞蹈設計，量身打造專屬服裝。全新曝光的《宇宙啦啦隊》制服以運動感結合時尚元素，象徵熱血與專業兼具的團隊精神。舞蹈則依籃球運動主題重新編排，強調節奏感染力與舞台張力，力求完美呈現。

緯來原創《宇宙啦啦隊》成員海莉。（緯來綜合台提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》成員海莉。（緯來綜合台提供）

成員們也難掩興奮心情。Momo笑說：「我最喜歡籃球，當啦啦隊是我的夢想，沒想到加入節目就能實現！」靚靚則驚喜表示：「第一次就去NBA，真的太扯了啦！」海莉感性說：「有點緊張但更多是榮幸，希望大家看到我們，會記得我們是宇宙啦啦隊！」祖安娜則自信滿滿：「大家為了這次NBA演出努力了好多天，一定會有最棒的表現。」

緯來原創《宇宙啦啦隊》成員祖安娜。（緯來綜合台提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》成員祖安娜。（緯來綜合台提供）

此次跨國合作由緯來體育台促成。台長文大培（David Wen）表示：「我們一直希望讓台灣原創節目走向國際，《宇宙啦啦隊》不只是娛樂內容，更代表年輕世代的能量與文化自信。能登上NBA舞台，不僅象徵節目的成功，更是台灣體育與娛樂跨界合作的重要里程碑。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中