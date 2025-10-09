蒼井優不演「好媽媽」 《普通的孩子》挑戰不成熟大人世界

蒼井優（左）在《普通的孩子》飾演主角唯士的母親。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本大滿貫影后蒼井優近年晉升人母，在新片《普通的孩子》飾演主角唯士的母親；她笑稱剛開始收到邀請時，原以為家長的形象是要開導孩子、保護孩子，沒想到讀了劇本後，對於這種想法越來越懷疑。

蒼井優透露，「事實上一開始，吳美保導演就告訴我『不用演成一個好媽媽也沒關係』，讀劇本時我也覺得愈來愈不對勁，怎麼這群大人們和孩子們相比也成熟不到哪去？這真的可說是一部『非一般兒童電影』呢！」

請繼續往下閱讀...

《普通的孩子》以瑞典環保少女為靈感出發，透過3個性格迥異的10歲孩子的日常生活，帶出他們對環境、世界與愛的困惑；除了演技派影星蒼井優，包括風間俊介、瀧內公美也演出孩子們的母親與師長。

蒼井優（右）坦言起先對母親的印象如同一般家長一樣。（天馬行空提供）

導演吳美保坦言，這些年升格人母後，一度因忙於育兒選擇暫停電影事業，只會趁著週末時間帶著孩子們去看他們想看的兒童電影；儘管這種生活看似快樂，卻仍感到不滿足，於是決定創作出一部不尋常的兒童電影，既能讓孩子感到興奮，又能觸動大人心弦。

《普通的孩子》將於下週五（17日）晚間在高雄電影節首次與台灣觀眾見面，導演吳美保也將隨片訪台，參加完高雄電影節後，19日下午在MUVIE CINEMAS台北松仁舉辦映後座談；《普通的孩子》於11月7日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法