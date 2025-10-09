自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蒼井優不演「好媽媽」 《普通的孩子》挑戰不成熟大人世界

蒼井優（左）在《普通的孩子》飾演主角唯士的母親。（天馬行空提供）蒼井優（左）在《普通的孩子》飾演主角唯士的母親。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本大滿貫影后蒼井優近年晉升人母，在新片《普通的孩子》飾演主角唯士的母親；她笑稱剛開始收到邀請時，原以為家長的形象是要開導孩子、保護孩子，沒想到讀了劇本後，對於這種想法越來越懷疑。

蒼井優透露，「事實上一開始，吳美保導演就告訴我『不用演成一個好媽媽也沒關係』，讀劇本時我也覺得愈來愈不對勁，怎麼這群大人們和孩子們相比也成熟不到哪去？這真的可說是一部『非一般兒童電影』呢！」

《普通的孩子》以瑞典環保少女為靈感出發，透過3個性格迥異的10歲孩子的日常生活，帶出他們對環境、世界與愛的困惑；除了演技派影星蒼井優，包括風間俊介、瀧內公美也演出孩子們的母親與師長。

蒼井優（右）坦言起先對母親的印象如同一般家長一樣。（天馬行空提供）蒼井優（右）坦言起先對母親的印象如同一般家長一樣。（天馬行空提供）

導演吳美保坦言，這些年升格人母後，一度因忙於育兒選擇暫停電影事業，只會趁著週末時間帶著孩子們去看他們想看的兒童電影；儘管這種生活看似快樂，卻仍感到不滿足，於是決定創作出一部不尋常的兒童電影，既能讓孩子感到興奮，又能觸動大人心弦。

《普通的孩子》將於下週五（17日）晚間在高雄電影節首次與台灣觀眾見面，導演吳美保也將隨片訪台，參加完高雄電影節後，19日下午在MUVIE CINEMAS台北松仁舉辦映後座談；《普通的孩子》於11月7日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中