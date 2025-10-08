自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李岳10週年熱舞《APT.》 老骨頭蹲不下去糗了

李岳一路看著不少學員長大，圖為學了十年舞蹈的學生凱凱。（種瓜得瓜工作室提供）李岳一路看著不少學員長大，圖為學了十年舞蹈的學生凱凱。（種瓜得瓜工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人李岳近年多方發展，經營的舞蹈教室也愈來愈有規模，從第一間教室起步至今已滿十年，目前全台共有三間分校，兩年一度的成果發表會更是盛況空前，門票開賣後總在一分鐘內被家長與好友秒殺，熱度堪比演唱會。適逢十周年，他親自登台開場，帶來《派對動物》、《APT.》、《星期五晚上》等組曲熱舞，笑稱自己「老骨頭蹲不下去」，全場氣氛嗨翻。

適逢舞蹈教室十周年，李岳親自上台跳開場舞。（種瓜得瓜工作室提供）適逢舞蹈教室十周年，李岳親自上台跳開場舞。（種瓜得瓜工作室提供）

這次成發共有超過千名觀眾、約400位學員參與。李岳感性回憶，這十年間看著許多孩子一路成長，「有個孩子第一次來上課才兩歲，每次都哭著找媽媽，現在已經能自己跳街舞、K-pop，真的很感動。」

藝人李岳投資的舞蹈教室開業已經十周年。（種瓜得瓜工作室提供）藝人李岳投資的舞蹈教室開業已經十周年。（種瓜得瓜工作室提供）

身兼主持的他，也在現場發揮臨場反應。有位小朋友忘記拿仙女棒上台，尷尬舉著空手跳舞，他立刻指揮工作人員遞上道具，意外成為笑點。事後他坦言，自己在921震災時曾在副總統面前表演也忘帶禮帽上台，「我怕那孩子留下陰影，所以立刻幫忙救場。」

談及未來，李岳希望舞蹈教室能繼續拓展版圖，往桃園與中南部發展；他投資的益生菌品牌也正籌備改版，預計年底與新電商平台合作，目標帶來至少兩成營收成長。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中