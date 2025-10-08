李岳10週年熱舞《APT.》 老骨頭蹲不下去糗了

李岳一路看著不少學員長大，圖為學了十年舞蹈的學生凱凱。（種瓜得瓜工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人李岳近年多方發展，經營的舞蹈教室也愈來愈有規模，從第一間教室起步至今已滿十年，目前全台共有三間分校，兩年一度的成果發表會更是盛況空前，門票開賣後總在一分鐘內被家長與好友秒殺，熱度堪比演唱會。適逢十周年，他親自登台開場，帶來《派對動物》、《APT.》、《星期五晚上》等組曲熱舞，笑稱自己「老骨頭蹲不下去」，全場氣氛嗨翻。

適逢舞蹈教室十周年，李岳親自上台跳開場舞。（種瓜得瓜工作室提供）

這次成發共有超過千名觀眾、約400位學員參與。李岳感性回憶，這十年間看著許多孩子一路成長，「有個孩子第一次來上課才兩歲，每次都哭著找媽媽，現在已經能自己跳街舞、K-pop，真的很感動。」

請繼續往下閱讀...

藝人李岳投資的舞蹈教室開業已經十周年。（種瓜得瓜工作室提供）

身兼主持的他，也在現場發揮臨場反應。有位小朋友忘記拿仙女棒上台，尷尬舉著空手跳舞，他立刻指揮工作人員遞上道具，意外成為笑點。事後他坦言，自己在921震災時曾在副總統面前表演也忘帶禮帽上台，「我怕那孩子留下陰影，所以立刻幫忙救場。」

談及未來，李岳希望舞蹈教室能繼續拓展版圖，往桃園與中南部發展；他投資的益生菌品牌也正籌備改版，預計年底與新電商平台合作，目標帶來至少兩成營收成長。

