娛樂 最新消息

差3歲姐弟戀進展神速 張景嵐陳銳穩交2年傳婚訊

張景嵐事業心極強。（資料照）張景嵐事業心極強。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘主持人陳凱倫曾罹患扁桃腺癌，歷經2年抗癌獲重生，上個月13日砸百萬舉辦「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，受訪時聊到33歲獨子陳銳與女星張景嵐交往2年多，陳凱倫說他不曾催婚，但據了解，2人已悄悄成為夫妻。

《鏡週刊》報導，張景嵐和陳銳相差3歲的姐弟戀，穩交至今沒傳過婚訊，但在一場聚會中，與會人士閒聊起2人的關係，竟有人當場脫口「不是結婚了嗎？」雖然隨即轉換話題，但不小心說漏嘴姐弟戀，驚爆張景嵐和陳銳疑已低調完婚結為夫妻。

陳銳（左）與張景嵐交往2年多，陳凱倫說他不曾催婚。（翻攝自臉書）陳銳（左）與張景嵐交往2年多，陳凱倫說他不曾催婚。（翻攝自臉書）

其實上個月活動，陳銳父親陳凱倫聊到兒子，透露陳銳2年前從家中搬出去住，與張景嵐交往2年多不曾催婚，不過至今還未見過女方，陳凱倫說：「我有追蹤女生IG，三不五時會跳出來跟我們見面，兒子說過他的事我們不要多嘴，女生可能提過要見面但被他（兒子）擋掉吧！」

 

點圖放大header
點圖放大body

