娛樂 最新消息

名人罹肺腺癌 寶媽、陳文茜抗癌成功

童星出道的「阿國」顏正國因肺腺癌過世，享年50歲。（翻攝自臉書）童星出道的「阿國」顏正國因肺腺癌過世，享年50歲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以演出功夫喜劇電影《好小子》走紅的「阿國」顏正國，7日傳出罹患肺腺癌第4期，住院僅7日傳來過世噩耗，演藝圈有不少藝人都因罹患肺腺癌過世，其中不少人的死訊傳來，都讓人感嘆「怎麼那麼快？」但也有多位名人罹患肺腺癌並抗癌成功。

前副總統陳建仁、蕭萬長，以及台北市前市長柯文哲夫人陳佩琪、廣達創辦人林百里都曾罹患肺腺癌，經抗癌後目前身體健康，媒體人陳文茜以及娛樂圈的「寶媽」王美華也沒被肺腺癌擊垮，抗癌成功。

「沉默殺手」肺腺癌因為早期症狀不明顯，常被誤認為感冒，導致多數患者發現時已是晚期，具有高死亡率。

顏正國人生如戲，他從爆紅童星到階下囚，10日將過生日，因罹患肺腺癌第4期昨傳出下午4點57分病逝，享年50歲，由他好友「鋼鐵爸」阮橋本在臉書證實噩耗。

相關新聞：還有3天過生日 《好小子》顏正國罹肺腺癌住院7日病逝

