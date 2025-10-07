還有3天過生日 《好小子》顏正國罹肺腺癌住院7日病逝

童星出道的「阿國」顏正國因肺腺癌過世，享年50歲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕童星出道，曾演出過導演侯孝賢、陳坤厚、朱延平等作品的「阿國」顏正國今（7）驚爆死訊，好友「鋼鐵爸」阮橋本發文表示「阿國的驟然離去，令全體家屬及親友深感難以承受的重擊與悲痛，然而，我們選擇將這份不捨化為對他無盡的追憶」。顏正國10日即將迎來他的51歲生日，但是，他罹患肺腺癌第4期，住進亞東醫院僅7天就離開人世間。

鋼鐵爸代替親友表示，顏正國於去年底發現罹患肺腺癌，確診時已是末期，雖然經過一年治療，仍撒手人寰。鋼鐵爸也表示顏正國的愛與精神將長存於心中，雖有萬般不捨，但深知他已揮別至另一個美好的世界，大家終將再見。

請繼續往下閱讀...

還有3天就是顏正國的51歲生日。（本報資料照，記者王文麟攝）

4歲就進入演員訓練班的顏正國，1980年就曾在導演李行電影《原鄉人》客串演出，這部電影也成為他的出道作。1983年顏正國以《兒子的大玩偶》入圍金馬獎最佳童星，可惜與獎座擦身而過。顏正國雖以功夫喜劇片打開知名度，實際上他演出的電影包含文藝片與商業片，如：《小畢的故事》、《風櫃來的人》、《就是溜溜的她》。

之後，顏正國雖入獄服刑11年，但他逐步從微電影開啟他的創作之路，執導微電影作品有《困獸》、《桃園yes美食人升》、《如果人生還有如果》、《卸妝》；長篇電影《角頭2：王者再起》、《少年吔》、《闕宅春秋》，其中《闕宅春秋》未上映。

