楊祐寧帶隊「監男」大跳監獄舞！劉以豪摔成笑彈 嗨喊：Sexy Baby

劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演《監所男子囚生記》。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝影集《監所男子囚生記》今（7日）釋出韋禮安獻唱的主題曲《不開心就跳起來》MV與正式海報，六大男神劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太與監製楊祐寧合體變身監所男團「監男」大秀團舞，帥氣與可愛反差魅力齊發笑點滿滿，MV甫上線即引爆社群討論。

劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演監所職場喜劇《監所男子囚生記》，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《不開心就跳起來》MV一釋出，六大演技派男神卡司就掀起熱議。「監男」不僅是寓意著監所男團，更以詼諧的視角詮釋監所裡的「艱難」日常。鏡頭裡可見監所中央控制台、走廊與舍房等場景皆真實還原，細節講究到位，打造最寫實的監所職場風景。MV中劉以豪身穿教誨師制服、陳澤耀、施名帥、張軒睿與邱以太則為監所管理員，而楊祐寧一身囚服氣場全開。每個人對嘴的歌詞暗藏角色關鍵字，從「跆拳道」、「律師」到「關係戶」，巧妙預告劇中人物線索，懸念感十足。

請繼續往下閱讀...

邱以太（左起）、張軒睿、陳澤耀、施名帥（上排）在《監所男子囚生記》飾演監所管理員。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

為拍出《不開心就跳起來》帥氣又俏皮的男團舞，「監男」六位男神全員親自上陣接受舞蹈特訓。從抖肩、抬頭手畫圈、到下腰動作等，每個動作都精準到位、笑料滿點。張軒睿練舞時興奮喊：「這甩手好像BIGBANG某個舞蹈動作。」立刻帶動全場模仿；楊祐寧則自封「資優班」，笑稱：「沒流汗、不用休息，半小時就可以學完。」直到老師提醒「這只是三分之一」時，全員瞬間傻眼。

楊祐寧在《監所男子囚生記》一身囚服氣場全開。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

排舞現場笑聲連連，楊祐寧搞笑要「融入角色」跳舞，表示自己是黑道老大，動作要跩、表情要帥，結果根本沒在跳，被虧「太入戲」。他還打趣陳澤耀、張軒睿與邱以太是「菜鳥管理員」，應該跳得更熱血、更用力。另一位冷面笑匠劉以豪也逗的大家狂笑，在腳尖與膝蓋旋轉動作時重心不穩，假裝「綜藝摔」令人捧腹；陳澤耀擔心制服靴子磨腳，詢問劉以豪拍攝穿什麼鞋？對方竟神回：「高跟鞋吧！」氣氛秒破表。當跳到「搥胸＋WAVE」的性感橋段時，劉以豪邊跳邊喊「sexy baby！」，全場嗨翻，他更即興跳起「三振舞」尬舞，笑聲此起彼落。

劉以豪在《監所男子囚生記》飾演監所教誨師。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

雖然楊祐寧自稱「資優班」，仍笑說：「我跟太太說要練舞三小時，她笑問『你們排什麼舞難到要學三個小時？』今天如果回去給她看影片，可能會被吐嘈。」至於曾出過專輯的陳澤耀，被虧「有舞蹈底子」，應該也是資優生，他立刻拉劉以豪下水：「他也拍過MV！」六人默契爆棚，最終獲老師打出87分高分。這支又帥又鬧、笑點滿滿的「監所男團舞」，預計掀起全網瘋傳，也將成為中秋後最火的減糖神曲，讓觀眾一邊笑、一邊跳。《監所男子囚生記》11月15日起於愛奇藝國際版首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台正式登場。

《監所男子囚生記》正式海報。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法