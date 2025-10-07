自由電子報
娛樂 最新消息

東京驚現「露鳥偶像」 Ae! group成員淚崩活動中止

Ae! group草間Richard敬太當露鳥俠後，遭公司中止活動。（翻攝自X，合成圖）Ae! group草間Richard敬太當露鳥俠後，遭公司中止活動。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本星達拓STARTO娛樂（前傑尼斯）新人男團「Ae! group」4日傳出美日混血成員草間Richard敬太涉嫌在街頭暴露下半身，遭東京警方以涉嫌公然猥褻罪逮捕，昨（6）將草間釋放，只見他口中不斷說著對不起，當下淚流滿面。

29歲草間Richard敬太是人氣團體Ae! group的成員之一，沒想到卻在清晨5點於東京新宿一棟大樓出入口附近當眾脫褲當起「露鳥俠」，目擊者見狀立刻撥打110，據悉他當時喝到爛醉，精神恍惚下釀下大錯。

日媒報導，警察將草間Richard敬太釋放的理由為，「沒有必要作出拘禁」，草間向媒體致歉，直說，「給大家帶來很大的麻煩，真的很抱歉」，被問有什麼想和粉絲說的？他只是不斷跳針：「很對不起。」

對於此事，STARTO娛樂公司發聲明遺憾表示，已決定讓草間暫停一切藝能活動，但「Ae! group」團體活動將繼續進行。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

