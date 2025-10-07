自由電子報
娛樂 音樂

金曲饒舌歌手前進花蓮災區變身「鍋鏟超人」 為第一線救災人員補充能量

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋連假結束，但這幾天不少民眾利用假期前進花蓮光復災區繼續幫忙清理環境，曾獲得金曲獎的饒舌歌手陳布朗也被網友發現中秋節出現在光復鄉，加入義煮行列。

陳布朗（中）到災區幫忙義煮，現場也有很多志工貢獻心力。（讀者提供）陳布朗（中）到災區幫忙義煮，現場也有很多志工貢獻心力。（讀者提供）

陳布朗從歌手轉戰餐飲業，經營「一氣水產」，不少名人都去吃過，他趁著中秋連假空檔默默前往花蓮光復鄉當起「鍋鏟超人」，加入「義煮」志工行列，為當地做公益的民間救難協會團體及警消、醫護人員準備愛心便當，為第一線辛勞的工作人員送上最實際的溫暖。

陳布朗到花蓮光復鄉為第一線救災人員準備食物。（讀者提供）陳布朗到花蓮光復鄉為第一線救災人員準備食物。（讀者提供）

據了解，陳布朗一到現場就拿起鍋鏟開始工作，從早上7點半開始切菜、煮飯、料理，花了超過10個小時，總共做出超過2000個便當以及湯品，讓大家能吃飽補充能量。現場幾位同樣前來幫忙的餐廳老闆都把陳布朗當成專業廚師，請他幫忙教導及指揮現場沒有經驗的義工，有民眾認出他是饒舌歌手，拍下他做菜的模樣，有幾名熱心志工在社群分享照片，提到：「沒想到平常看起來有點兇的他，私下竟然這麼溫暖！」

陳布朗（右）利用中秋節假期到花蓮災區義煮。（讀者提供）陳布朗（右）利用中秋節假期到花蓮災區義煮。（讀者提供）

陳布朗低調加入「義煮」志工行列，希望透過廚藝實力，為災區辛苦的第一線人員盡份心意，讓災區民眾得到更多幫助，希望盡己之力繼續守護這片土地。

