張藝謀鞏俐分手真相曝光！向太揭他哭整晚：竟嫁給別人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國大導演張藝謀與鞏俐曾經有過一段刻骨銘心的愛情，兩人的好友「向太」陳嵐最近提起這段往事，透露兩人是因為對結婚沒有共識才分道揚鑣。

張藝謀（左）是鞏俐舊愛也是恩師。（歐新社）

當年還只是中央戲劇學院學生的鞏俐，因演出張藝謀執導的電影《紅高粱》一炮而紅，兩人也因此產生感情。只是這段戀情卻無疾而終，向太回想起兩人分手前的最後一部作品《搖啊搖，搖到外婆橋》（1995），鞏俐、張藝謀竟不約而同打電話說「我想妳了」，急得向太飛到蘇州，沒想到鞏俐一看到她就哭了，「鞏俐說『我29歲要30歲了，到現在還不肯跟我求婚，我是不是就完了』，那個年代我覺得是對的，可能家裡有壓力給她。」

請繼續往下閱讀...

向太透露張藝謀、鞏俐分手原因，是因為對婚姻沒有共識。（翻攝自微博）

不過向太也能理解張藝謀，她透露當時張藝謀花了6、7年才搞定上一段婚姻，不想再踏入婚姻，認為兩人只要相愛在一起，其他都不重要，不願被結婚束縛。向太透露，後來鞏俐的第一任丈夫黃和祥對她展開熱烈追求，「我想鞏俐是心一橫，好那我接受那個追求。」

錯過了鞏俐，當時張藝謀在日本後製電影時情緒崩潰，竟然哭著打電話給向太，向太直接漏夜飛到日本，在一間24小時的甜甜圈聽張藝謀吐苦水，因為張藝謀沒想到鞏俐真的離開他。向太直言相當心疼，認為這是最讓她意難平的一對，只是如今雙方都各自有了歸屬，鞏俐與法國音樂家尚-米榭·賈爾結婚，而張藝謀則與現任妻子陳婷養兒育女，也是成就了兩段幸福。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法