自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張藝謀鞏俐分手真相曝光！向太揭他哭整晚：竟嫁給別人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國大導演張藝謀與鞏俐曾經有過一段刻骨銘心的愛情，兩人的好友「向太」陳嵐最近提起這段往事，透露兩人是因為對結婚沒有共識才分道揚鑣。

張藝謀（左）是鞏俐舊愛也是恩師。（歐新社）張藝謀（左）是鞏俐舊愛也是恩師。（歐新社）

當年還只是中央戲劇學院學生的鞏俐，因演出張藝謀執導的電影《紅高粱》一炮而紅，兩人也因此產生感情。只是這段戀情卻無疾而終，向太回想起兩人分手前的最後一部作品《搖啊搖，搖到外婆橋》（1995），鞏俐、張藝謀竟不約而同打電話說「我想妳了」，急得向太飛到蘇州，沒想到鞏俐一看到她就哭了，「鞏俐說『我29歲要30歲了，到現在還不肯跟我求婚，我是不是就完了』，那個年代我覺得是對的，可能家裡有壓力給她。」

向太透露張藝謀、鞏俐分手原因，是因為對婚姻沒有共識。（翻攝自微博）向太透露張藝謀、鞏俐分手原因，是因為對婚姻沒有共識。（翻攝自微博）

不過向太也能理解張藝謀，她透露當時張藝謀花了6、7年才搞定上一段婚姻，不想再踏入婚姻，認為兩人只要相愛在一起，其他都不重要，不願被結婚束縛。向太透露，後來鞏俐的第一任丈夫黃和祥對她展開熱烈追求，「我想鞏俐是心一橫，好那我接受那個追求。」

錯過了鞏俐，當時張藝謀在日本後製電影時情緒崩潰，竟然哭著打電話給向太，向太直接漏夜飛到日本，在一間24小時的甜甜圈聽張藝謀吐苦水，因為張藝謀沒想到鞏俐真的離開他。向太直言相當心疼，認為這是最讓她意難平的一對，只是如今雙方都各自有了歸屬，鞏俐與法國音樂家尚-米榭·賈爾結婚，而張藝謀則與現任妻子陳婷養兒育女，也是成就了兩段幸福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中