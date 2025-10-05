自由電子報
娛樂 最新消息

周湯豪《帥到分手》嗨翻犀利趴 趙傳讚高雄變漂亮好奇自己有無變帥

趙傳首次參加超犀利趴，帶來許多經典歌曲。（相信音樂提供）趙傳首次參加超犀利趴，帶來許多經典歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋連假第二天，「超犀利趴14」今（5日）繼續在高雄巨蛋演出，搖滾唱將趙傳第一次來參加超犀利趴，笑問歌迷他有沒有比以前帥一點？另外周湯豪帶來不能不唱的《帥到分手》，現場氣氛果真嗨爆。

為了參加超犀利趴，趙傳在音樂上做了特別改變，重新編曲製作限定歌曲《給所有知道我名字的人》，代表作《我很醜可是我很溫柔》也改編成弦樂版獻給高雄樂迷，他說：「非常開心來到高雄參加超犀利趴，來來回回30幾年，高雄越來越漂亮，我有沒有比以前再帥一點？」歌迷熱烈回應說有。

趙傳還獻唱經典歌曲《我是一隻小小鳥》、《我終於失去了你》等歌曲，一首首都勾起歌迷的回憶殺，全場熱情大合唱，趙傳開心說過去台北、高雄兩邊跑，有很多高雄回憶，尤其歌迷的熱情，讓他印象深刻，也希望未來能再來高雄表演。

周湯豪帶著全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》首次來到超犀利趴。（相信音樂提供）周湯豪帶著全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》首次來到超犀利趴。（相信音樂提供）

周湯豪帶著全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》首次來到超犀利趴，他透露犀利趴邀請他很多年，今年終於有機會來這舞台演出，上週他才在高雄舉辦演唱會，再次回到高雄他以全搖滾樂隊Full band演出，呈現新歌《未完成的夢》、《說不愛就不愛》等作品，嗨翻現場。

周湯豪帶著全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》首次來到超犀利趴。（相信音樂提供）周湯豪帶著全新搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》首次來到超犀利趴。（相信音樂提供）

在唱到《SO SICK》前，周湯豪說：「有的時候你受夠這個世界，有時你受夠你自己，人生不容易，你站在這是因為你夠勇敢，你走過來了，你不是一個人，寫這首歌是獻給你」，透過歌曲陪伴歌迷。為了超犀利趴的，周湯豪克服懼高走上升降瞭望台與看台區樂迷互動，演唱到《愛上你算我賤》、《Turn Up》、《帥到分手》，氣氛更是熱到最高潮，在中秋節前夕讓歌迷無比開心。

點圖放大body

