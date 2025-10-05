台南公益團體揪視力惡化秦楊幫救災 令人動容

藝人秦楊（左一）與好友、南市0206關懷列車公益協會理事長張志文（右一）到花蓮光復災區首日即與公益團體捐出400斤白米給當地伙食站。（南市0206關懷列車公益協會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕花蓮光復地區受馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水沖進鄉鎮釀成嚴重災情。台南市0206關懷列車公益協會理事長張志文與好友藝人秦楊，於10月1日低調到花蓮光復協助救災，雖然秦楊前陣子眼睛突然惡化，他仍克服視力差的問題幫忙發送物資，得到好友、志工與災民的肯定。

過去同樣生過大病的南市0206關懷列車公益協會理事長張志文表示，此次花蓮光復洪災，他於災後就聯絡秦楊低調地到花蓮光復幫忙救災，他們決定不穿協會志工背心、想用多做事、少說話的心情，默默為災區做些事。但秦楊畢竟曾是知名藝人、公眾人物，在光復街頭幫忙時就被民眾認出來。

藝人秦楊（右）與南市0206關懷列車公益協會理事長張志文（左二）深入花蓮光復災區煮綠豆湯發送給鏟子超人與救災志工們飲用。（南市0206關懷列車公益協會提供）

張志文說，與秦楊到災區第1天就與花蓮玉里的陳政慈等公益團體捐出400斤白米給伙食站烹煮。考量他與秦楊並不會做飯，就想用最簡單實用的綠豆湯、冬瓜茶等飲料發放給鏟子超人與志工們飲用，在辛苦的救災工作之餘，這些飲料可幫救災志工補充一下體力。

秦楊在2個多月前右眼突然失明，剩下先天性弱視的左眼0.02視力，後來檢查才得知罹患「黑目症視網膜神經病變」，錯過黃金治療期。但即使眼睛出問題、視力差，弱視左眼僅能看見影子，他仍決定前往花蓮幫忙救災，連發送鶴岡文旦、護目鏡都獲得回響。

藝人秦楊（右）與南市0206關懷列車公益協會理事長張志文（左二）深入花蓮光復災區煮綠豆湯發送給鏟子超人與救災志工們飲用。（南市0206關懷列車公益協會提供）

張志文說，計劃與秦楊分階段待在花蓮10多天協助救災，他們除了自掏腰包，5天來也得到玉里陳董提供民宿住宿、玉里邱董供應綠豆湯物資，還有10幾位各地大學生都自發性前往擔任救災志工，公益心讓人感動。

