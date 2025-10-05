周思潔1億債務17年還清 整形天后顧婕敬佩激讚

周思潔上個月20日登上台北TICC開唱，舉辦人生首場大型演唱會「不晚」。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕65歲資深歌手周思潔上個月20日登上台北TICC開唱，舉辦人生首場大型演唱會「不晚」，當年她以玉女歌手出道紅到東瀛，轉戰商界後被詐騙負債1億元，花了17年才還清債務，卻因砸2千萬復出歌壇又碰上疫情，周思潔忍不住感嘆：「這就是人生嘛。」

「整形天后」顧婕4日參加周思潔見面會，讚她人生閱歷豐富，「20年前負債1億元，17年還清；20年前，台北忠孝東路四段一坪20萬，現在一坪200萬，換算成現在就是負債20億元，多麼堅強的韌性，才能有這麼大的力量還債」，話語中對周思潔滿是敬佩。

請繼續往下閱讀...

顧婕（右）非常敬佩周思潔。（翻攝自顧婕臉書）

對於上個月登上大舞台，周思潔感動分享，「站在這麼大的舞台，往下是看不太清楚各位的臉龐，30年沒有站在真正舞台作秀表演，面對3千人，我覺得這是上天的安排，我在練舞的過程，深刻感受到這個舞並不好跳，因為這是年輕人在跳的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法