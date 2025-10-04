自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）《聽海湧》朱宥丞搶金鐘男配 不識邱澤竟問「你幾歲」尷尬場面曝

朱宥丞4歲就出道，至今演超過40齣戲。（記者陳奕全攝）朱宥丞4歲就出道，至今演超過40齣戲。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕朱宥丞4歲就出道，至今演超過40齣戲，去年在《聽海湧》詮釋「新海三兄弟」之一，亮眼的三兄弟都擠入金鐘入圍榜單，其中朱宥丞入圍迷你劇男配角獎，還因這部戲被看見，成了邱澤師弟。對於當邱澤師弟，16歲的他初生之犢不畏虎，樂呵呵說一點都不緊張，「覺得熱血，我是邱澤師弟，不能丟臉！」

朱宥丞去年在《聽海湧》詮釋「新海三兄弟」之一。（記者陳奕全攝）朱宥丞去年在《聽海湧》詮釋「新海三兄弟」之一。（記者陳奕全攝）

他在公司尾牙第一次見到邱澤，因對方戴著眼鏡、帽子，朱宥丞沒認出，一開始邱澤跟他閒聊，他還反問邱澤：「那你幾歲？」換來對方無言。總結這次「初見面」，朱宥丞露出迷弟閃亮眼神說：「他本人好帥喔！」

朱宥丞的入行契機，是因他與生俱來的表演慾。（記者陳奕全攝）朱宥丞的入行契機，是因他與生俱來的表演慾。（記者陳奕全攝）

他受訪時展現大無畏的E人態度，接著談到入行契機，是因他與生俱來的表演慾。他小時候看到街頭藝人，會央求「他表演完了，可以換我上去嗎」，連去餐廳吃飯，他都會跟媽媽說：「吃完飯後可以換我上去唱首歌嗎？」後來他不滿足，將目光放演到電視，希望全世界都可以看到他，甚至發下豪語：「這些人可以進去電視，為何我不行？」

朱宥丞從臨演、大特開始演出。（記者陳奕全攝）朱宥丞從臨演、大特開始演出。（記者陳奕全攝）

媽媽一開始跟他說「沒這麼簡單」，他還氣噗噗回：「妳是我媽耶，不信我喔？」媽媽只能硬著頭皮找在演藝圈業內的朋友，開始試鏡。他從臨演、大特開始演出，5歲拍偶像劇《寶貝四千金》，因為還認不得字，加上ON檔戲，台詞是他媽媽一句一句唸給他聽，讓他背起來。

從小都在成年人居多的片場打滾，他承認因此提早成熟，但沒有失去童年，「下戲後我還是有很多同齡好朋友，只是習慣和成年人一起工作，會覺得同學有點幼稚。」

朱宥丞的片酬一直由父母打理，零用錢不多，不過他表示自己物慾並不高。（記者陳奕全攝）朱宥丞的片酬一直由父母打理，零用錢不多，不過他表示自己物慾並不高。（記者陳奕全攝）

而他的片酬一直由父母打理，零用錢並不多，「我物慾不高，最多就是和朋友去打撞球、吃飯。」他還秀出手上戴的黑色戒指是網拍買的悠遊卡，萬元的手錶則是自己15歲存錢買的生日禮物，意外吐露金句：「需要的東西媽媽會給，但想要的要靠自己追逐。」

朱宥丞現在就讀莊敬表演藝術科高二，未來目標是北藝大戲劇系，也想過未來可能當心理諮商師，因為依舊和「研究人性」相關。雖然有人提醒他「拍戲不是能保一輩子的工作」，但他笑說即便中了8億威力彩，仍會繼續演戲，「因為這是我喜歡的工作，熱情一直多過於錢。」

朱宥丞在《聽海湧》裡，遠赴南洋擔任戰俘監視員。（公視提供）朱宥丞在《聽海湧》裡，遠赴南洋擔任戰俘監視員。（公視提供）

此外，在《聽海湧》中，他挑戰演出台籍戰俘監視員，從少年走到戰場的角色，最難的一場戲是海邊的死刑段落，「要做到像真的被槍擊中那樣的張力，又要顧及角色心境。後來動作指導乾脆拿空寶特瓶敲我，才有真實的效果。」

朱宥丞在《聽海湧》裡，在海邊遭到槍決。（公視提供）朱宥丞在《聽海湧》裡，在海邊遭到槍決。（公視提供）

話及至此，他突然又跳回少年感的純真，形容演完這部戲像是「寶可夢的Mega進化」，是自己10年演員生涯的里程碑，直呼：「拍完後覺得自己真的變成一個不一樣的演員。」

朱宥丞覺得《聽海湧》是自己10年演員生涯的里程碑。（記者陳奕全攝）朱宥丞覺得《聽海湧》是自己10年演員生涯的里程碑。（記者陳奕全攝）

