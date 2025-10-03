台日才子合體！持修任開場嘉賓 助陣Ichika Nito

Ichika Nito（左）、持修。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新世代吉他鬼才Ichika Nito將於11月1日（六）在Zepp New Taipei舉行首次台灣專場「ICHIKA NITO -The Moon's Elbow- TOUR 2025 in TAIPEI」，嘉賓將邀請持修特別助陣。作為開場嘉賓，持修將帶來多首廣受歌迷喜愛的代表作，為演出揭開序幕。這也是他與Ichika Nito首次同台，兩位日台音樂才子因對音樂的熱情而相聚，究竟將碰撞出什麼樣的創意火花，備受期待。

持修將擔任Ichika Nito台北演唱會的嘉賓。（大鴻藝術提供）

持修曾是數理資優班學生，因熱愛吉他與自彈自唱而發現音樂的樂趣，毅然決定放棄升學之路，投入創作。從寫歌、駐唱到錄音室打工，他一點一滴累積實力，2019年憑藉Lo-Fi單曲《Imma Get A New One》迅速竄紅，並成為張惠妹經紀公司「野聲音娛樂」首位簽約的創作新人。首張專輯《房間裡的大象》不僅殺出重圍勇奪第31屆金曲獎「最佳新人獎」，更在2020年Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）榮獲「最佳亞洲新人獎」。此後，他陸續獲得眾多國際品牌代言、演出與採訪邀請，以兼具才華與實力的姿態，成為備受矚目的新世代音樂人。

Ichika Nito。（大鴻藝術提供）

Ichika Nito以獨創的tapping技法與即興演奏聞名，能以一把吉他營造深度與立體感兼具的音樂世界，他融合爵士、數學搖滾、LoFi Hip Hop等元素，形成獨特風格，迅速風靡全球樂迷。他在Instagram和YouTube分別擁有超過119萬及276萬粉絲，並在英國《Total Guitar》「史上最偉大的100位吉他手」排行榜中名列第8，也獲多位知名製作人與吉他手肯定。Ichika Nito擅長即興演出，依據現場氛圍、觀眾反應和回音，隨機編織專屬當下的樂句，呈現獨特的演奏體驗；如「停頓」與「空氣律動」等細節，只有親臨現場才能感受，絕對是社群影片或串流音樂無法傳達的真實魅力。

演出門票2800元現正販售中。持票者亦可加購VIP PASS，享握手、合照、簽名海報與周邊優先購買等專屬福利。更多售票及演出資訊，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

