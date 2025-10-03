自由電子報
娛樂 最新消息

台灣之光要回來了！李安確定出席金馬《斷背山》20週年放映

由李安執導的經典作品《斷背山》今年20週年。（金馬執委會提供）由李安執導的經典作品《斷背山》今年20週年。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬影展今（3）日公布7部數位修復經典片單，包括《斷背山》、《愛是一條狗》、《凱莉女王》，導演李安也確認出席《斷背山》映後座談；此外還有4部華語珍稀名作《上海之夜 2024》、《董夫人》、《行規》、《愛殺》。法國大師級導演李歐卡霍也將親臨台灣，影展特別選映他早期經典「狂戀愛情三部曲」《男孩遇見女孩》、《壞痞子》、《新橋戀人》以饗影迷。

李安確定出席《斷背山》映後。（金馬執委會提供）李安確定出席《斷背山》映後。（金馬執委會提供）

今年適逢李安導演同志經典《斷背山》20週年、讓《鳥人》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖享譽國際的非線性敘事名作《愛是一條狗》25週年，將以數位修復版與觀眾見面。去年金馬經典影展放映的《日落大道》，透過傳奇巨星葛洛莉亞史璜生的銀幕風采，為默片消亡寫下震撼輓歌。片中演出管家的馮史卓漢，其實是默片時代名導，他與葛洛莉亞史璜生合作的《凱莉女王》，因罔顧道德尺度、追求完美而無視高昂成本，致使馮史卓漢導演生涯終結，這部默片晚期最豪奢叛逆的「惡名昭彰」之作，被《日落大道》引用作為影史註腳。如今本片經4K修復，先於今年威尼斯影展經典單元亮相，接著將在金馬先睹為快，喜歡《日落大道》的影迷切勿錯過。

《上海之夜 2024》由導演徐克親督調色與重新配音。（金馬執委會提供）《上海之夜 2024》由導演徐克親督調色與重新配音。（金馬執委會提供）

同樣以4K規格華麗回歸的，還有4部華語經典。盡顯徐克奇趣幽默與淋漓調度的《上海之夜 2024》，將中日戰爭下的上海亂局，化為笑鬧與感人跌宕的烽火戀曲。本次放映的數位修復版，由徐克親督調色與重新配音，以紛呈口音再現老上海的華麗喧囂。

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+推出的3部修復作，讓因素材侷限蒙塵的華語傑作重現輝煌。香港獨立導演先驅唐書璇的首部編導電影《董夫人》，融合古典詩意與現代電影技法，痛批禮教壓抑女性。1969年入選坎城影展導演雙週，也助盧燕拿下金馬獎影后，今年以嶄新面貌，風光重返坎城經典單元。翁維銓的香港新浪潮先鋒作《行規》，以紀實手持攝影，在香港繁忙街頭重現警方、線人與毒販的三方諜對諜。另一位新浪潮健將譚家明，在《愛殺》以風格化的構圖與色彩表現驚悚情殺，助林青霞拓展戲路，擺脫愛情文藝片形象。本片亦是張叔平首度掛名美術指導，奇詭視覺展露大師風範。

李歐卡霍導演暌違13年再度來台。（金馬執委會提供）李歐卡霍導演暌違13年再度來台。（金馬執委會提供）

繼2012年《花都魅影》選為金馬閉幕片時蒞臨金馬，名導李歐卡霍相隔13年再度來台。他在當年對熱情的台灣影迷留下深刻印象，如今依約再訪。影展特地選映早期經典「狂戀愛情三部曲」《男孩遇見女孩》、《壞痞子》、《新橋戀人》以饗影迷。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

