娛樂 最新消息

（連線訪問）影帝首度三代同框飆戲 馬修麥康納藏兒姓氏幫拍試鏡帶

馬修麥康納（左起）和母親凱麥凱布麥康納、長子李維麥康納三代同框演出電影《火燒天堂鎮》先前一同出席多倫多影展首映。（法新社）馬修麥康納（左起）和母親凱麥凱布麥康納、長子李維麥康納三代同框演出電影《火燒天堂鎮》先前一同出席多倫多影展首映。（法新社）

〔記者許世穎／台北－多倫多連線訪問〕Apple TV+ 全新驚悚電影《火燒天堂鎮》改編自真實事件，重現美國史上最致命的加州野火。影帝馬修麥康納在片中飾演奮不顧身拯救孩童的校車司機，更首度與17歲長子李維、93歲母親凱麥凱布同台演出，一家三代同框，為這段真實故事增添格外動人的情感。

馬修麥康納（左起）和太太卡蜜拉艾維斯、母親凱麥凱布麥康納、長子李維麥康納一同出席電影《火燒天堂鎮》多倫多影展首映。（路透）馬修麥康納（左起）和太太卡蜜拉艾維斯、母親凱麥凱布麥康納、長子李維麥康納一同出席電影《火燒天堂鎮》多倫多影展首映。（路透）

馬修坦言，原本並未打算讓這部片變成「家族合作」，更透露兒子主動爭取角色，還為此拍了試鏡影片，他則要求讓兒子的姓氏從試鏡影片中去除，好讓導演保羅葛林葛瑞斯完全不知情。他笑說，每次接演新片都會先向家人「推銷」劇本，「我提到角色有個兒子，李維就問我：『他幾歲？』我說：『13 或 14。』他立刻回：『那我可以試試嗎？』」結果李維連續四次開口後，他才答應讓兒子錄製試鏡帶。最終導演看到畫面便直言：「就是這個孩子。」

片中另一個驚喜人選，則是馬修的母親凱。原本導演葛林葛瑞斯打算重新挑選校車司機母親一角，臨時提出：「何不考慮你媽媽？」馬修於是要求母親錄一段自我試鏡影片，沒想到凱交出了一支長達8分鐘的真情告白，談為何喜歡當母親，結果讓導演當場點頭同意。

馬修麥康納（右）給予長子李維麥康納不少當演員的建議。（路透）馬修麥康納（右）給予長子李維麥康納不少當演員的建議。（路透）

提到和母親及兒子同台對戲，馬修充滿難以言喻的感慨。他直言：「能和他們一起同場演出，是我從來沒想過會發生的事。」李維也分享，把真實關係帶進工作裡的轉換有點奇怪，也幾乎不可能完全切割，「但某種程度上，這反而是好事，因為我們能把自己的真實情感帶進角色。這讓過程更有趣，因為拍完後我們還能擁抱、親吻，並把這段經驗留作一生的記憶。」

馬修補充說：「李維，我記得你跟我說過，因為我們現實中的關係是健康的，所以反而更容易在片中詮釋一段不健康的父子關係。」李維也認同：「對，如果我們現實中的關係不好，反而會讓演出更難。」凱則在一旁笑道：「而且會更激烈！」

馬修麥康納（右）和亞美莉加佛瑞拉在《火燒天堂鎮》化身無名英雄。（Apple TV+ 提供）馬修麥康納（右）和亞美莉加佛瑞拉在《火燒天堂鎮》化身無名英雄。（Apple TV+ 提供）

隨著兒子逐漸走向幕前，馬修也不忘給予過來人建議，他提醒：「這個行業很難，因為正好在每個青少年都在摸索自我認同的階段，要先搞清楚自己到底是誰。不論進不進這行，這都是必要的過程。重要的是，他要能掌握自己是誰、會成為誰。如果他繼續演戲，這會成為他找尋自我認同的一部分，但不能成為他的全部。」

至於母親凱，她笑說「我從小就想當演員」，如今一家人同住在德州奧斯汀。身為家族的精神支柱，她始終強調積極思考的力量：「如果有一件事是我希望能傳給孩子們的，那就是：『你就是你所相信的樣子。』如果你覺得自己笨，那你就是笨；如果你覺得自己聰明，那你就是聰明；如果你覺得自己英俊，那你就是英俊。」

或許也是這樣的信念，才讓馬修在演藝生涯中不斷突破、持續發光，更讓李維有勇氣踏上新舞台。如今一家三代同台，不僅完成了一部電影，更留下了一段難以取代的人生記憶。《火燒天堂鎮》已於 Apple TV+ 全球上線。

點圖放大body

