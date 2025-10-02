自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李運慶升格二寶爸 曝新生女「臍帶像電話線」驚險內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕黃尚禾、李運慶首次挑戰民視八點檔，今（2日）出席《豆腐媽媽》開鏡記者會，兩人聊天話題全繞著小孩，笑稱是為了「賺奶粉錢」。李運慶剛升格為二寶爸，坦言開銷更大，直呼：「男人要有責任感！」雖然是第一次演八點檔，他表示緊張又期待，「因為這次導演是馮凱，相對讓我安心不少，我很高興能把我的第一次獻給他。」

李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

黃尚禾表示，接下八點檔角色，養小孩確實是原因之一，「演員本來就是比較不穩定的工作，我們努力追夢的同時也要兼顧收入」，他透露這次最大挑戰是台語，因為台語不是他的慣用語，會向老婆李千娜「取經」，笑說：「她唱台語歌比較多，但不一定常說台語，有時候請教她，她就唱歌給我聽，亂講的啦！」

李運慶9月底迎小女兒出生，「大家都說生寶寶會帶來好運，我覺得這（指接拍八點檔）就是我的好運」，他也分享與馮凱導演過往合作經驗，「導演超級感性，上次合作時講個戲我就被弄哭了，很可怕，不是壓力，是因為太投入。」這次再度合作，他形容自己既緊張又放心。

李運慶（左起）、藍葦華、曾子益、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）李運慶（左起）、藍葦華、曾子益、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

談到剛當爸就要進組拍戲，李運慶心裡還是會擔心小孩照顧不周，「第一個女兒大部分時間都是我和太太一起照顧，沒有請人幫忙，現在有兩個小孩，花費肯定更大，但男人就應該有責任感」，被問到是否會請保母，他也認為「可能是必要的」，「一個人帶兩個太辛苦。」

李運慶談到，老婆洪詩因剖腹產才順利生下女兒，「小孩臍帶像電話線一樣全都纏在一起，醫生說再晚一點氣就過不去了，還好平安出生。」他感性說，太太目前仍在休養，「她還躺在床上，大概一週就能下床。」也慶幸孩子順利平安出生。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中