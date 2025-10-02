李運慶升格二寶爸 曝新生女「臍帶像電話線」驚險內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕黃尚禾、李運慶首次挑戰民視八點檔，今（2日）出席《豆腐媽媽》開鏡記者會，兩人聊天話題全繞著小孩，笑稱是為了「賺奶粉錢」。李運慶剛升格為二寶爸，坦言開銷更大，直呼：「男人要有責任感！」雖然是第一次演八點檔，他表示緊張又期待，「因為這次導演是馮凱，相對讓我安心不少，我很高興能把我的第一次獻給他。」

李運慶（左起）、蘇晏霈、導演馮凱、王晴、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

黃尚禾表示，接下八點檔角色，養小孩確實是原因之一，「演員本來就是比較不穩定的工作，我們努力追夢的同時也要兼顧收入」，他透露這次最大挑戰是台語，因為台語不是他的慣用語，會向老婆李千娜「取經」，笑說：「她唱台語歌比較多，但不一定常說台語，有時候請教她，她就唱歌給我聽，亂講的啦！」

李運慶9月底迎小女兒出生，「大家都說生寶寶會帶來好運，我覺得這（指接拍八點檔）就是我的好運」，他也分享與馮凱導演過往合作經驗，「導演超級感性，上次合作時講個戲我就被弄哭了，很可怕，不是壓力，是因為太投入。」這次再度合作，他形容自己既緊張又放心。

李運慶（左起）、藍葦華、曾子益、黃尚禾出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

談到剛當爸就要進組拍戲，李運慶心裡還是會擔心小孩照顧不周，「第一個女兒大部分時間都是我和太太一起照顧，沒有請人幫忙，現在有兩個小孩，花費肯定更大，但男人就應該有責任感」，被問到是否會請保母，他也認為「可能是必要的」，「一個人帶兩個太辛苦。」

李運慶談到，老婆洪詩因剖腹產才順利生下女兒，「小孩臍帶像電話線一樣全都纏在一起，醫生說再晚一點氣就過不去了，還好平安出生。」他感性說，太太目前仍在休養，「她還躺在床上，大概一週就能下床。」也慶幸孩子順利平安出生。

