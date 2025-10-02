洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》有國台語版 狂吸破百萬播放量

李玉璽與南韓甜心Seo EVE跨界合作。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕去年以洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》風靡全球社群的13歲南韓甜心Seo EVE，與李玉璽合作推出結合韓文、國語及台語的新歌《Say yes》（麻辣糖葫蘆 Ver.2），MV至今突破百萬觀看次數。日前Seo EVE與李玉璽作客Hit Fm聯播網「OH YA DJ」木木節目，暢聊合作契機與趣事，甚至在節目上打鬧猶如兄妹般的好感情。

「OH YA DJ」木木提到，Seo EVE去年爆紅至今，有沒有什麼最印象深刻的事情？年紀輕輕的Seo EVE純真浪漫，她笑說，她參加校外教學時，因為這首歌大受歡迎，在遊樂園被很多人認出來，所以她那一天都一直在跟粉絲們拍照簽名，雖然想玩的遊樂設施都沒體驗到，但卻覺得很幸福，這也是她出道爆紅至今遇到最意想不到的事情。Seo EVE也透露，為彌補那次校外教學沒玩到遊樂設施的小遺憾，後來她也跟同學相約再去遊樂園，而且是一個月去兩次。

請繼續往下閱讀...

李玉璽與南韓甜心Seo EVE跨界合作。（Hit Fm聯播網提供）

木木以為她會分享遇到很多大明星前輩的有趣故事，Seo EVE笑說，每位有合作見面的前輩都很喜歡，所以都是很棒的回憶，就像這次跟李玉璽前輩合唱新歌，更是幸福；木木打趣李玉璽應該要帶Seo EVE去台灣的遊樂園玩，肯定可以再製造更多美好回憶，李玉璽則搖頭直說：「我都不敢玩，我任何設施都不敢搭，但我可以顧包包！」

Seo EVE分享，這次跟著李玉璽前輩一起跑宣傳，真的覺得李玉璽非常有反轉魅力，因為兩人相差19歲，深怕跟李玉璽前輩會有距離，但前輩非常暖，很照顧她，還可以跟著她一起打鬧，覺得氣氛很好，李玉璽笑說，《我的少女時代》上映時，Seo EVE年僅2歲，讓他搞笑自嘲：「我老了！」

李玉璽、Seo EVE上木木的節目展現好交情。（Hit Fm聯播網提供）

透過這次合作，李玉璽讚賞Seo EVE真的從頭到尾都正能量滿滿，佩服她一直都很有活力，Seo EVE說，只要是做她喜歡的事情都不會累，這股力量也傳給了李玉璽，之後工作覺得疲累都會想到Seo EVE的笑容，就會再次充飽電，精神滿滿上工，有被她的熱誠感動到。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法