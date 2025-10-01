自由電子報
娛樂 最新消息

劉品言閃婚懷孕曝心聲 連晨翔音準凸槌被禁唱女兒歌

劉品言（左）和連晨翔拍攝《女人我最大》10月封面。（女人我最大提供）劉品言（左）和連晨翔拍攝《女人我最大》10月封面。（女人我最大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕連晨翔和劉品言在6月驚喜宣布婚訊，還透露年底將升格新手爸媽，夫妻倆一開始對寶寶的性別保密到家，但日前被好友爆雷是「女孩」。近期TVBS《女人我最大》官網邀請2人擔任10月封面人物，分享彼此拍攝結緣戲《舊金山美容院》的心路歷程，以及即將為人父母的期待。

劉品言步入人生另一階段，坦言人生觀念有極大的轉變，以往她很愛規劃，但直到身邊有了老公、狗狗，才真正明白，有些事不是努力就能完全掌控的，「未來還會有女兒，更不可能吧？那就順其自然吧」。

從懷孕到迎接新生命，身邊常圍繞著規劃、選擇等話題，比起「自然產」或「剖腹產」哪個更好，劉品言感到更不可思議的，是社會對教育的焦慮，她苦笑描述：「姐妹們問我，小孩國中要讀哪裡？決定了，就要回推小學、幼稚園先佈局規劃。明明我都還沒生。」儘管如此，對於女兒的未來，她不改「順其自然」本色，直說：「不會要求成績一定要多好，我自己也不是那樣長大的。只希望她快樂、自在，而不是活在別人的期待裡。」

對於人生即將展開全新篇章，連晨翔透露會緊張，但更多的是快樂，只想快點見到女兒，「孩子0到7歲是黃金期，我和老婆都希望親自照顧，多花時間陪伴。畢竟，孩子長得很快，一轉眼就會有自己的世界」。

對於自己身為準爸爸，他笑著分享，自己每天會對著女兒「說話」，卻忍不住無奈自嘲：「唱歌不行，我的音準老婆受不了，被禁止了！」至於家中愛犬「晨熊」會不會被冷落？他立刻搖頭大笑：「怎麼可能！牠是家庭的一份子，我們還特別任命牠做女兒的守護者，要陪她一起長大。」

點圖放大header
點圖放大body

