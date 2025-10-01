自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）李翊君打槍檢場！碩士論文藏5年才解密原因曝光

李翊君禮拜六將在台北小巨蛋開唱。（記者胡舜翔攝）李翊君禮拜六將在台北小巨蛋開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕傳唱天后李翊君本週六將攻蛋開唱，至於老公檢場近期是否有獻上「愛的鼓勵」，她難得放閃稱：「檢哥是很 NICE 的人，平時不會多表達，但一直都給我很多關心。」可惜粉絲無緣在台上見到夫妻合體，她打趣說：「檢哥真的無法唱歌，他可以當親朋好友的招待，但要上台真的不合適啦。」

工作滿檔的李翊君，近年一步步實現人生清單，近年更攻讀了碩士學位。她受訪時坦言：「真的是瞞著大家去讀碩士班，一直不敢說出來，本來是怕沒辦法畢業。」語氣中滿是感謝，特別提到老公檢場與女兒香奈兒一路支持，讓她能全力以赴，「一切盡力而為。」

李翊君完成碩士學位，感謝家人全力支持。（記者胡舜翔攝）李翊君完成碩士學位，感謝家人全力支持。（記者胡舜翔攝）

李翊君當年自國光藝校畢業出道，相隔40年再度回到校園，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩專班。這兩年多來，她主要在週末返校上課，起初刻意保持低調，甚至上課時都戴著口罩，卻反而引起教授注意。

李翊君笑說：「每個週末都要到學校上課，加上有時候又有演出，真的快把自己操壞。」提到最後的論文題目，她則賣關子表示：「我想先保密，5年後再公開。」

李翊君難得放閃老公檢場。（記者胡舜翔攝）李翊君難得放閃老公檢場。（記者胡舜翔攝）

唱紅《苦海女神龍》、《雨蝶》、《風中的承諾》等無數經典歌曲的李翊君，今年在歌迷殷切期盼下，終於決定挑戰小巨蛋。她說：「我是很理性的人，本來就是準備好了，就等一切水到渠成。」不過，老公檢場得知後仍難掩擔憂，特別想到她曾因傷打上石膏，甚至必須靠助行器走路，不忘叮囑她要注意安全。

談起那段受傷經歷，李翊君至今仍心有餘悸，「本來以為只是拐到腳，結果嚴重到打了半個月石膏，還得靠助行器走路。」她坦言：「現在還是會很害怕，不能過度跳躍或墊腳，但基本運動沒有問題。」

李翊君10月4日將在小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，對她而言，不僅是歌壇生涯的重要里程碑，也是一場屬於與歌迷的真摯約定。

點圖放大body

