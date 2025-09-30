自由電子報
娛樂 日韓

高甜戀愛款！《暴君》李彩玟、柳茶憐「情侶生日蛋糕」放閃

〔記者鍾志均／綜合報導〕以《暴君的廚師》獲爆炸性人氣的25歲韓星李彩玟，去年3月和同齡女星柳茶憐（又譯：柳多仁）公開認愛；昨（29）女方在IG曬出慶生照，寫道「喵哈～我愛你」，被視為隔空和男友放閃，甜蜜羨煞眾粉絲。

柳茶憐（左）、李彩玟雙雙透過「情侶式社群貼文」祝賀生日。（翻攝自IG）柳茶憐（左）、李彩玟雙雙透過「情侶式社群貼文」祝賀生日。（翻攝自IG）

李彩玟和柳茶憐雙雙透過「情侶式社群貼文」大方展現依舊如初的熱戀感情，當中數字「25」的生日蠟燭，開心迎接25歲的生日到來，粉絲很快想起李彩玟本月16日也上傳過相同數字的慶生照，「情侶款」生日蛋糕相互呼應。

李彩玟（左）和柳茶憐交往一週年，戀情穩定。（翻攝自IG）李彩玟（左）和柳茶憐交往一週年，戀情穩定。（翻攝自IG）

同為2000年出生的李彩玟和柳茶憐去年爆發戀情後，兩人都爽快承認，並公開戀愛，不時透過社群「情侶動態」分享對彼此愛意，獲得大批粉絲的祝福和支持。

今年李彩玟因演出《暴君的廚師》人氣攀升，收視和話題度雙豐收，一舉成為當紅炸子雞，女友柳茶憐目前洽談演出新劇《覺醒》（暫譯），情侶檔事業逐步起飛。

