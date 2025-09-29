自由電子報
娛樂 最新消息

吳克群捐百萬給花蓮慘遭酸 感性回：只在意大家能否得到幫助

吳克群捐出100萬元給花蓮賑災。（翻攝自IG）吳克群捐出100萬元給花蓮賑災。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮近期因「樺加沙」颱風造成堰塞湖嚴重潰堤，光復鄉一帶災情十分慘重，外界持續投入救援，演藝圈也有不少藝人自發性伸出援手。歌手吳克群雖然目前人在中國，仍第一時間行動，捐出100萬協助災區。他的善舉卻意外引發部分網友質疑，提醒他「捐款要捐對地方」，對此，吳克群則以真摯的態度發聲。

他回憶自己在得知災情時，心情幾乎崩潰，「眼眶都濕了」，立刻打電話向在地友人和工作團隊詢問，想知道該如何幫忙。原先他計畫購買物資直接送進災區，但得知當地需求已大致獲得滿足，便改為提供金援。他最終選擇捐出100萬，盼望能讓災民與第一線人員儘快獲得協助。

吳克群在貼文留言區吐露真實心聲。（翻攝自FB）吳克群在貼文留言區吐露真實心聲。（翻攝自FB）

針對外界的不少聲音，吳克群坦言理解大家對捐款去向的擔憂，因此特別將善款指定捐入「光復鄉鄉長設立的專款專用帳戶」，以確保資金透明與用途明確。他也再次強調，自己最在意的並非金額，而是災民是否能真正得到幫助，希望能發揮最直接的效益。

吳克群還出資準備一台專門支援物資運送的車輛。（翻攝自IG）吳克群還出資準備一台專門支援物資運送的車輛。（翻攝自IG）

除了金錢上的援助，他還出資提供一台專門支援物資運送的車輛，持續協助當地補給。雖然人不在台灣，無法親自參與災後清理，但吳克群表示，這是他能盡的一份心意，「願大家互相扶持，一起熬過難關」。這番真誠的話語，也讓不少粉絲感受到他對家鄉與災民的關懷。

