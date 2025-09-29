五月天捐500萬助花蓮救災 大嫂團前進災區幫忙「邊哭邊感受人性的善」

五月天已在第一時間偕同公司捐款500萬幫助花蓮災後重建。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕連假即將結束，但這幾天不少熱心民眾主動前往花蓮光復鄉協助清理家園，畢竟前陣子颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情。向來愛心不落人後的五月天已偕同唱片公司捐出500萬助花蓮災後重建，另外「大嫂團」成員之一，吉他手石頭的老婆「狗狗」也和友人前進災區盡一份心力。

五月天石頭老婆也前進花蓮災區幫忙民眾清理家園。（翻攝自IG）

狗狗談到：「出行花蓮，只為友人善念的漣漪，所以剛好有機會到現場，目的是為了友人已聯繫上的民眾家裡打掃清潔。」親眼見到災區的情景，她說：「內心緊張又感動，邊哭邊感受著人性的善，經歷這次的行程，我們一行人思考了很多，也看見現場還有很多不同需求的工作需要投入，或許在資訊收集完善後可以再次加入，讓無法勝任體力活的我們也能參與付出自己的軟實力，或許一個陪伴、一個微笑、一句加油、一瓶遞到手上的結冰水都是真心的付出。」

另外狗狗也說：「至於未能到現場的人，也不要覺得自己沒幫上忙，畢竟救災不會是一時半刻就結束的，有時間也可以去花蓮觀光，花蓮還是有很多美景美食美的人，大家用不同面向的幫助來讓一切變美好。」不少網友直誇狗狗「人美心善」，也提醒她自己也要注意安全。

