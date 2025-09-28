自由電子報
娛樂 最新消息

《中文怪物》安娜疑暗酸狄伯仁 酷發331字長文回應

〔記者傅茗渝／台北報導〕由法國 YouTuber 酷策劃的《中文怪物》是一檔外國人挑戰中文的實境競賽節目，主打語言能力比拚與淘汰賽制，自開播以來就在網路上掀起話題。第3集於昨（27）日上線後，波蘭選手安娜再度成為焦點。她先前曾因「自己率先晉級」被批自私，這次又在鏡頭前對晉級隊長狄伯仁酸言「他們隊長是外交系的，一定做最官方的」，立刻引爆網友批評浪潮，直指「自私還酸人」。

安娜在《中文怪物》第3集發表「外交系」言論引發爭議。（翻攝自YouTube）安娜在《中文怪物》第3集發表「外交系」言論引發爭議。（翻攝自YouTube）

狄伯仁在節目中以穩健、團隊導向的姿態為人所知，多次選擇讓隊友先晉級才替自己保留名額，被觀眾形容「有情有義」。也有網友認為安娜只是就他背景開玩笑，並非出於惡意；日本選手三浦直矢也在社群發聲，呼籲外界不要過度攻擊安娜。

面對持續升高的輿論，製作人酷今日（28日）在IG限時動態發出長達331字的回應文，強調《中文怪物》是一個綜藝實境節目，每集僅30多分鐘無法全面呈現參賽者的真實個性與關係，「不能透過幾句話、一段片段就認定一個人」。他坦言為了節目張力，剪輯時會放大角色立場與衝突，呼籲觀眾理性討論、避免人身攻擊「不要太入戲」。他也透露節目因製作負荷改為每週一集更新，並預告第4集將於10月4日上線。

《中文怪物》自開播以來話題不斷，外國選手挑戰中文吸引關注。（翻攝自YouTube）《中文怪物》自開播以來話題不斷，外國選手挑戰中文吸引關注。（翻攝自YouTube）

《中文怪物》以「外國人挑戰中文」的題材快速走紅，但伴隨高討論度而來的是對選手「人設崩壞」與「角色定位」的質疑。製作團隊的回應提醒觀眾，在看見片段與爭議時，也要記得節目本質與創作限制。

