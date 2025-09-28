自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《暴君》忠臣最後一擊！「任頌載」擋箭救君全劇最揪心

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》第11集劇情驚心動魄，演員吳義植飾演的都承旨「任頌載」為解救暴君，甘願被亂箭射死，為觀眾留下深刻印象；戲中都承旨意識到「際閂大君」的陰謀後，試圖拆穿卻反而落入他人之手，最終淪為人質。

李彩玟（左）和吳義植「二搭」合作無間，兩人培養好交情。（翻攝自X）李彩玟（左）和吳義植「二搭」合作無間，兩人培養好交情。（翻攝自X）

《暴君的廚師》接近大結局，故事高潮迭起，際閂大君將任頌載當作人質，引誘李憲道叢林，又趁他離開宮廷之際，殺害仁柱大王大妃，還將現場佈置成李憲的罪行，試圖嫁禍於他，展現瘋狂野心。

李憲在森林中發現任頌載，對方卻說「這是際閂大君設下的陷阱」，眼見多處亂箭齊發，暴君命在旦夕之際，任頌載卻突然推開他，慘遭身亡，直到最後一刻他吐露心聲：「天下奸臣想當忠臣，先走了。」令入戲觀眾感到惋惜。

吳義植在《暴君的廚師》（左）與《浪漫速成班》形象大不同。（翻攝自IG，合成圖）吳義植在《暴君的廚師》（左）與《浪漫速成班》形象大不同。（翻攝自IG，合成圖）

有趣的是，李憲和任頌載曾在《浪漫速成班》合作過，當時李彩玟飾演高材生李善才，吳義植則是演出全道嬿的弟弟南才友，到了《暴君的廚師》後兩人展現不凡的交情，隨著任頌載領便當，今晚將揭露暴君復仇最終戰，勾起觀眾強大好奇心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中