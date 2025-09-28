《暴君》忠臣最後一擊！「任頌載」擋箭救君全劇最揪心

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》第11集劇情驚心動魄，演員吳義植飾演的都承旨「任頌載」為解救暴君，甘願被亂箭射死，為觀眾留下深刻印象；戲中都承旨意識到「際閂大君」的陰謀後，試圖拆穿卻反而落入他人之手，最終淪為人質。

李彩玟（左）和吳義植「二搭」合作無間，兩人培養好交情。（翻攝自X）

《暴君的廚師》接近大結局，故事高潮迭起，際閂大君將任頌載當作人質，引誘李憲道叢林，又趁他離開宮廷之際，殺害仁柱大王大妃，還將現場佈置成李憲的罪行，試圖嫁禍於他，展現瘋狂野心。

請繼續往下閱讀...

李憲在森林中發現任頌載，對方卻說「這是際閂大君設下的陷阱」，眼見多處亂箭齊發，暴君命在旦夕之際，任頌載卻突然推開他，慘遭身亡，直到最後一刻他吐露心聲：「天下奸臣想當忠臣，先走了。」令入戲觀眾感到惋惜。

吳義植在《暴君的廚師》（左）與《浪漫速成班》形象大不同。（翻攝自IG，合成圖）

有趣的是，李憲和任頌載曾在《浪漫速成班》合作過，當時李彩玟飾演高材生李善才，吳義植則是演出全道嬿的弟弟南才友，到了《暴君的廚師》後兩人展現不凡的交情，隨著任頌載領便當，今晚將揭露暴君復仇最終戰，勾起觀眾強大好奇心。

