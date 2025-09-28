于朦朧好友語帶玄機透露「回家了」 網友全球串聯討公道

37歲中國男星于朦朧於9月11日凌晨傳出墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧於9月11日凌晨傳出墜樓身亡，事後卻發現死因不單純，且官方公布資訊疑點重重，外界認為于朦朧之死背後必有冤屈，故於20日起在非政府組織「AVAAZ」發起「為于朦朧討公道」全球連署，今（28）人數已突破10萬大關。于朦朧好友日前也透露目前人在新疆，網友推測好友是帶著于朦朧回到故鄉，祈望他能得到安息。

于朦朧工作室11日發出訃告，稱于朦朧墜樓身故、警方排除刑事嫌疑。但于朦朧好友李小藍12日凌晨發文表示：睡不著，頭疼，想不通。這麼怕疼又恐高（懼高）的一個人，體檢抽血都要把臉轉過去一邊不看的人，為什麼？這並不是最低谷的時候，最低谷的時候都沒有選擇這條路，他（于朦朧）就不是會走上這條路的人， 所以為什麼？這麼愛家、愛媽媽，親情勝過一切的人，怎麼會捨得丟下親人呢？為什麼？所以為什麼啊？朦，為什麼啊？

于朦朧好友李小藍發文，人在烏魯木齊，網友猜測于朦朧回到故鄉長眠。（翻攝自微博）

自從網路出現潛規則、陰謀論等說法後，更流出所謂「飯局名單」，讓人感覺案情不單純。26日，李小藍發文，內容是多張壯闊風景照片，其中有一張是烏魯木齊紅光山大佛寺，另一張則是李小藍坐在車裡，窗外下著雨，配文寫著：「9.24雨。其餘晴」。

非政府組織「AVAAZ」發起「為于朦朧討公道」全球連署，人數已突破10萬大關。（翻攝自AVAAZ）

細心網友發現，于朦朧家鄉位於烏魯木齊，推測李小藍應該是送于朦朧回家鄉長眠。另一方面，AVAAZ的連署也代表隨著愈來愈多影音資料出現，中國警方不願立案調查，僅於9月21日以「並非立案調查結果」的「淨網通報」試圖搪塞，做出「排除刑案嫌疑」、「酒後意外墜樓身亡」做結論。沒想到該通報卻更啟人疑竇，加上中國嚴格封禁相關討論，于朦朧、YML等關鍵字都成為敏感詞彙，討論也遭到大幅刪除，有人認為此舉堪比六四言論箝制，加深外界不滿。

