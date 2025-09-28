自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南亞海嘯驚心動魄 李連杰一家人死裡逃生

李連杰（左）和老婆利智（右）育有一對女兒。（香港星島日報）李連杰（左）和老婆利智（右）育有一對女兒。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕2004年南亞海嘯慘痛記憶，至今仍讓人餘悸猶存。近日，香港影壇大亨向華強妻子「向太」陳嵐在抖音分享影片，首次詳細披露她與影帝李連杰及其家人當年如何在馬爾代夫經歷這場世紀災難，並透露這場生死對李連杰日後投身慈善事業有深遠影響。這段驚心動魄經歷，李連杰在其自傳亦有提及。

向太回憶當年聖誕假期，她與丈夫向華強和李連杰一家相約出遊，原定前往布吉行程，因向太建議去馬爾代夫，最終兩家投票決定前往這片人間仙境。然而，這趟夢幻之旅卻在一夜之間化為噩夢。

李連杰曾在自傳中詳述那天驚魂一刻，海嘯發生前，他正和妻子利智帶著年幼女兒們與隨行保姆走向海邊。當海水異常漲潮，身邊物品被海浪打翻時，李連杰憑藉過往經歷唐山和舊金山大地震直覺，立刻察覺不對勁，迅速抱起大女，讓保姆抱著小女兒準備撤離。然而，第一個巨浪已拍打到膝蓋，四周瞬間汪洋一片；第二個浪緊隨而來，水深及腰，當李連杰意識到必須狂奔時，海水已猛烈衝上脖頸。

香港影壇大亨向華強（左）和妻子「向太」陳嵐感情深厚。（翻攝自向太微博）香港影壇大亨向華強（左）和妻子「向太」陳嵐感情深厚。（翻攝自向太微博）

危急時刻，李連杰緊緊扛著大女兒，眼看著身邊保姆和小女兒被巨浪沖出六、七米遠，所幸，幾名酒店工作人員及時伸出援手，將保姆和小女兒救起；此刻，海水已淹到李連杰嘴邊，他心中默念「觀世音菩薩」，奇蹟般地海浪並未繼續惡化，雖然利智一度與老公及女兒們失聯，幸好最後平安被找回來，艱難地回到酒店。

而向太更在影片中爆料，李連杰其實並不會游泳，「那時他在海嘯中一直緊抱著柱子，儘管周圍的家具不斷撞擊著他的腳，他仍死抱著不放。」

也在現場的向太回憶，當時物資極度匱乏，她說：「每人每天只能領取三瓶大瓶水，需要省著用。洗澡成了奢望，她甚至開玩笑地讓向華強和兒子們脫光光站在一邊，自己則用一瓶水搓肥皂，替他們三人簡單擦拭。」最令人啼笑皆非的，是她對著向華強和兒子說：「不能在這裡拉屎，要去海裡面！」因為沒有水沖廁所。

這場劫後餘生經歷，對李連杰和向太都產生了深遠影響。李連杰在自傳中坦言，他原本計劃在60歲退休後才潛心修佛，但那次海嘯體驗讓他開竅，決定不再等待，即刻投入佛教修行。向太也感嘆，這場災難讓她和李連杰都徹底改變，對生命有了全新領悟。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中