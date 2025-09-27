自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧母驚爆失聯 他洩駭人內幕：恐遭控制移外地

于朦朧母親驚爆失聯。（翻攝自微博）于朦朧母親驚爆失聯。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，官方定調為「意外」，但外界質疑聲浪不斷。事件近日再掀波瀾，中國YouTuber「老燈」在最新影片中爆料指出，「有中間人透露，已經聯繫不上于朦朧的媽媽，很可能人已被控制並轉移外地」，震驚大批網友。

于朦朧過去被爆曾遭製片人辛奇假扮粉絲長期控制、騷擾，更疑似掌握高層洗錢內幕，導致隨身碟成為關鍵證物。外界懷疑他生前遭囚禁數日，期間不僅被灌酒下藥限制行動，還遭受性虐與酷刑逼問下落，最終在「二度墜樓」假象下離世：第一次跌落草坪後被送醫開腹取出隨身碟，再被換裝拋下，偽裝成意外。相關爆料持續在網路發酵，讓死因疑雲更加濃厚。

先前，于母曾在告冤書上按下紅手印，強調兒子「絕非意外死亡」，呼籲社會轉發真相並徹查。然而「老燈」最新爆料卻稱，于母如今已經失聯，中間人更指她「不在新疆也不在北京，應該被轉移到外地」。雖然此消息尚未獲得證實，但于母遲未露面發聲，引發外界擔憂，若連最接近真相的關鍵證人都遭控制，于朦朧死亡真相恐怕更難大白。

☆勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，自由電子報關心您。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中