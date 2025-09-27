于朦朧母驚爆失聯 他洩駭人內幕：恐遭控制移外地

于朦朧母親驚爆失聯。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，官方定調為「意外」，但外界質疑聲浪不斷。事件近日再掀波瀾，中國YouTuber「老燈」在最新影片中爆料指出，「有中間人透露，已經聯繫不上于朦朧的媽媽，很可能人已被控制並轉移外地」，震驚大批網友。

于朦朧過去被爆曾遭製片人辛奇假扮粉絲長期控制、騷擾，更疑似掌握高層洗錢內幕，導致隨身碟成為關鍵證物。外界懷疑他生前遭囚禁數日，期間不僅被灌酒下藥限制行動，還遭受性虐與酷刑逼問下落，最終在「二度墜樓」假象下離世：第一次跌落草坪後被送醫開腹取出隨身碟，再被換裝拋下，偽裝成意外。相關爆料持續在網路發酵，讓死因疑雲更加濃厚。

先前，于母曾在告冤書上按下紅手印，強調兒子「絕非意外死亡」，呼籲社會轉發真相並徹查。然而「老燈」最新爆料卻稱，于母如今已經失聯，中間人更指她「不在新疆也不在北京，應該被轉移到外地」。雖然此消息尚未獲得證實，但于母遲未露面發聲，引發外界擔憂，若連最接近真相的關鍵證人都遭控制，于朦朧死亡真相恐怕更難大白。

