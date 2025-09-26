自由電子報
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》有望角逐奧斯卡？ 中國網友跪求引進

電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於北美上映刷新影史紀錄。（翻攝自木棉花粉絲專頁）電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於北美上映刷新影史紀錄。（翻攝自木棉花粉絲專頁）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全球熱映中，票房更勢如破竹不斷創新高，截至9月22日止341億8647萬400日圓（約新台幣69.62億元），位居日本影史第2；北美票房則傳出連續2週票房冠軍好消息，全球總票房達823億5948萬810日圓（約新台幣167.76億元），創下日本電影在全球上映歷代票房地1紀錄，甚至有機會角逐美國奧斯卡奪下小金人。

《鬼滅之刃無限城篇》在北美連續2週票房稱霸，總票房突破1.04億美元（約新台幣31億元），創下日本動畫電影在北美罕見的票房新紀錄，也讓動漫的宅味成為王者的味道，更是撼動全球票房的「超大咖」。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台票房成績亮眼。（資料照，記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台票房成績亮眼。（資料照，記者許世穎攝）

就在《鬼滅之刃無限城篇》熱潮橫掃全球時，該片至今尚未在中國上映。中國網友一直謠傳《無限城篇》已經有公司引進，但至今並無更明確的消息，網友瘋狂敲碗也得不到回應。

《鬼滅之刃無限城篇》由索尼影業旗下公司Crunchyroll負責發行，Crunchyroll執行長Rahul Purini近日接受《The Hollywood Reporter》專訪，談及預估北美票房能衝多高，表示雖然還沒有發表總票房預測，但是抱著很高的期望。他強調「動畫粉絲不是小眾」，更明確指出現在就已經是主流且強大的族群。《鬼滅之刃無限城》的成功，象徵著多年累積趨勢的集大成，由於成績亮眼，這部電影很可能被納入角逐奧斯卡選項粉絲也樂見其成。

《鬼滅之刃無限城》的成功，象徵著多年累積趨勢的集大成，由於成績亮眼，這部電影很可能被納入角逐奧斯卡選項粉絲也樂見其成。（美聯社）《鬼滅之刃無限城》的成功，象徵著多年累積趨勢的集大成，由於成績亮眼，這部電影很可能被納入角逐奧斯卡選項粉絲也樂見其成。（美聯社）

