本土女星罹乳癌複診！驚傳咳到出血昏倒 送急診現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手廖婉君是乳癌病友，她在多年前確診乳癌，經過化療手術切除腫瘤，至今仍要回診追蹤。未料她近來重感冒纏身，前天在醫院複診時體力不支昏倒，緊急被送到急診室，過程有驚無險。

廖婉君受訪透露，上禮拜六發現身體不適，得到了流感，症狀包括扁條線發炎及喉嚨劇痛，她近來接了駐唱工作，在嘉義的中埔歌廳秀每天都有三場表演，她即使生病仍抱病上工，非常敬業。

沒想到前天廖婉君到醫院看診時，因為配合檢查禁食多個小時，突然體力不支當場暈倒，護理師手忙腳亂趕緊將她送到急診室，被發現缺氧趕緊讓她戴上氧氣罩，所幸檢查後並沒有大礙。廖婉君昨天受訪不好意思地說：「醫生和護理師都被嚇壞了，休息後身體好多了，謝謝大家關心。」

廖婉君透露，這陣子她的喉嚨咳到出血，咳出來的都有血絲，現在只希望能早日恢復健康，不要影響到工作。除了固定的駐唱工作，廖婉君下月將籌備新專輯，預計明年初發片，她也與同門的劉信明合唱新歌《天落紅雨》，收錄在劉信明的專輯中。

