娛樂 最新消息

孫藝真3歲兒子勾童心 自招高八度音哄他開心

孫藝真日前以《徵人啟弒》踏上威尼斯影展。（龍祥提供）孫藝真日前以《徵人啟弒》踏上威尼斯影展。（龍祥提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真婚後首度重返大銀幕，在朴贊郁導演新片《徵人啟弒》詮釋一名現實感極強的母親角色，透露已4刷過電影，大讚韓國電影院音響效果出色，觀眾很多，甚至有些寸步難行，「聽到覺得電影有趣的人越來越多，想必大家看得很投入」。

《徵人啟弒》入圍今年威尼斯影展主競賽單元，又是釜山影展開幕片，孫藝真首次和朴贊郁導演、李炳憲合作，表示自己已身為人母，因此詮釋母親角色並不感到費力，也沒有壓力。

她細談作為母親的日常：「我是會用高亢聲音逗孩子笑的媽媽，總想讓孩子看到一個開朗的母親。」並說孩子是世上最無害的存在，而我作為3歲孩子的媽媽，也會被勾出童心，覺得世界的一切都變得新鮮，「我想這些感受也能在表演中幫助到我。」

孫藝真（右）在《徵人啟弒》飾演一名母親，坦言零壓力。（龍祥提供）孫藝真（右）在《徵人啟弒》飾演一名母親，坦言零壓力。（龍祥提供）

談到詮釋「美莉」時沒有壓力的原因，孫藝真說：「因為她並非展現外在美，或陷入愛情故事的角色，而是非常真實的母親形象。」補充表示「若是我沒結婚、沒生過孩子，就得完全靠想像，可能會覺得有壓力」，笑認自己是正向、開朗的媽媽，這點和角色很相似。

此外，孫藝真與李炳憲首次合作，讓她感到舒適自在；她說：「這次終於和他合作了，甚至覺得有點可惜，因為我們太合拍了。即使沒有過多排練，拍攝夫妻爭執的戲也毫無問題。」。《徵人啟弒》10月9日在台上映。

