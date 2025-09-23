晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李嘉欣月領779萬生活費！愛馬仕4袋戰利品「近2千億信託真相」曝光

有「最美港姐」之稱的李嘉欣。（星島日報提供）有「最美港姐」之稱的李嘉欣。（星島日報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港豪門貴婦李嘉欣近日因「每月僅能領取200萬港幣（約779萬台幣）生活費」再掀討論！這筆費用來自公公、已故富豪許世勳設立的家族信託，逾420億港幣（約1636億台幣）資產均由信託掌控，後代只能定期領取生活費，然而正當外界驚呼金額龐大之際，其實在豪門開銷中卻顯得緊繃，導演王晶更直言「對許家而言只是毛毛雨。」

李嘉欣的消費實況被許多網友、粉絲注目，她日前更被拍到現身香港愛馬仕拎著4大袋戰利品，疑似單次消費破百萬港幣，她的兒子就讀英國貴族私校，學費每年逾220萬港幣（約856萬台幣），加上豪宅維護、傭人薪資與交際場合支出，豪門生活成本驚人。

儘管如此，李嘉欣其實自身實力本就雄厚，從港姐出道、拍片代言累積超過2億港幣（約7.79億台幣）資產，並靠房產與廣告投資，每年仍有上億港幣收益；不僅僅於此，李嘉欣更持有半山豪宅「曉廬」，而租金收入也相當可觀，更傳出單支廣告酬勞高達5000萬港幣（約1.9億台幣）。

然而，許世勳設立的嚴謹信託制度，確實反映頂級豪門對財富傳承的戒慎與規劃，後代只能定期領取生活費，無法直接繼承本金，以避免財富因揮霍或婚姻糾紛而流失，這對李嘉欣而言，200萬港幣的信託分配或許只是額外補貼，卻再度讓她成為社會輿論焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中