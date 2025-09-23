李嘉欣月領779萬生活費！愛馬仕4袋戰利品「近2千億信託真相」曝光

有「最美港姐」之稱的李嘉欣。（星島日報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港豪門貴婦李嘉欣近日因「每月僅能領取200萬港幣（約779萬台幣）生活費」再掀討論！這筆費用來自公公、已故富豪許世勳設立的家族信託，逾420億港幣（約1636億台幣）資產均由信託掌控，後代只能定期領取生活費，然而正當外界驚呼金額龐大之際，其實在豪門開銷中卻顯得緊繃，導演王晶更直言「對許家而言只是毛毛雨。」

李嘉欣的消費實況被許多網友、粉絲注目，她日前更被拍到現身香港愛馬仕拎著4大袋戰利品，疑似單次消費破百萬港幣，她的兒子就讀英國貴族私校，學費每年逾220萬港幣（約856萬台幣），加上豪宅維護、傭人薪資與交際場合支出，豪門生活成本驚人。

儘管如此，李嘉欣其實自身實力本就雄厚，從港姐出道、拍片代言累積超過2億港幣（約7.79億台幣）資產，並靠房產與廣告投資，每年仍有上億港幣收益；不僅僅於此，李嘉欣更持有半山豪宅「曉廬」，而租金收入也相當可觀，更傳出單支廣告酬勞高達5000萬港幣（約1.9億台幣）。

然而，許世勳設立的嚴謹信託制度，確實反映頂級豪門對財富傳承的戒慎與規劃，後代只能定期領取生活費，無法直接繼承本金，以避免財富因揮霍或婚姻糾紛而流失，這對李嘉欣而言，200萬港幣的信託分配或許只是額外補貼，卻再度讓她成為社會輿論焦點。

