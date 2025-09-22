晴時多雲

娛樂 日韓

「為什麼現在才出寫真」 日偶像引全網爆喊：買起來

日本偶像女團NMB48前成員和田海佑宣布即將在10月推出個人首本寫真集。（翻攝自X）日本偶像女團NMB48前成員和田海佑宣布即將在10月推出個人首本寫真集。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團NMB48前成員和田海佑宣布即將在10月推出個人首本寫真集，為了吊大家胃口，她先曝光了幾張照片，沒想到卻在社群平台引起暴動，不但瀏覽量超過240萬，還有些人暴怒：為什麼現在才出寫真？

和田海佑在IG有14萬粉絲追蹤。（翻攝自X）和田海佑在IG有14萬粉絲追蹤。（翻攝自X）

28歲和田海佑於2020年加入偶像女團NMB48，今年7月順利畢業離隊。在IG有14萬粉絲追蹤的她，堅持還要繼續走演藝路，且選定寫真偶像路線，因此預計在10月15日推出第一本個人寫真集。

和田海佑發布的照片已經吸引超過240萬次瀏覽。（翻攝自X）和田海佑發布的照片已經吸引超過240萬次瀏覽。（翻攝自X）

寫真集當中不乏和田海佑穿著清涼、性感的造型，只見她前凸後翹的好身材，加上清純的臉蛋，根本就是天使跟魔鬼的結合，讓許多人抓狂。日前她在網路上曬出部分照片，瞬間得到2萬個讚及超過240萬次瀏覽。

由於目前寫真集在預購階段，憑著這幾張照片曝光，已經有不少人開始搶購，看來已經順利獲得熱烈反應。

