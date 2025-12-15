12/15～12/21宇宙期末考週報到！最強「5星座」好運擋不住…

告別0252只剩半個月，本週星象宛如上演「期末考複習」，每個星座都在趕、都在衝，小心別因此爆氣了。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離2026來臨只剩半個月，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，本週星象也即將進入「宇宙期末考週」：火星衝刺+新月重開機，好像一切都在趕進度，雖然有些星座容易衝過頭或對出現選擇性障礙，但其中有5個星座難掩「王者氣場」，財運、工作運、愛情各有斬獲，做事很順、很準，活生生就是一個行走的發光體！

➤ 星象重點一：12/15 火星進魔羯

安德魯以淺白的方式描述火星進入魔羯後，對12星座運勢的影響，「火星平常是宇宙裡那種『沒在跟你瞎扯，直接叫你動起來』的狠角色。」你本來可能正坐在沙發滑手機，但它直接把你手機抽走、把你踢起來說：「欸～時間到了，你該面對現實，工作、生活、感情通通要處理。」

而魔羯則是整個12星座裡最能吃苦耐勞、也最會扛責任的。所以火星進魔羯的結果就是，你會突然變得很像自己的人生CEO。計畫突然清晰、執行力像被開外掛。但注意喔，此時你也會變得比較固執、脾氣比較硬，比較容易跟笨蛋吵架（請把這句話畫起來，這週是你的極限挑戰）。

本週氛圍就是雖然你很強，但全世界也突然變得很急，宛如突然上演「期末考複習」，大家都在趕、都在衝，小心，別因此爆氣。

➤星象重點二：12/20 射手新月

射手新月就像是：宇宙幫你按了一顆重置鍵。很像手機更新到一半卡住，然後突然自動重開機。這時你會突然覺得：「欸，我是不是該試試新方向？」「欸，我是不是該重新整理人生？」「欸我是不是該換工作？換髮型？換對象？」

沒錯，射手座新月就是這麼煽動人！但也不是壞事，這週很適合你重新許願、重新設定人生導航。

➤本週星座運勢總整理

♈牡羊座：人間加速器，請勿超速！

．工作：牡羊這週直接變人間加速器。你會快到別人心臟受不了。主管交代事情，你3秒已經做完。同事看到你都壓力有點大！注意脾氣，本週很容易誤會別人，也被人誤會，先搞清楚事情的前因後果再發飆真的對你比較好，不然你就是那位「3秒後悔」的抓馬女王／王。

．愛情：單身牡羊這週超敢追，看到喜歡的人，你的腳跟心都比對方快，但是對方不見得會領情，你快，他躲得更快（因為你氣場太強了啦）。有對象的牡羊，小吵小鬧機率高，但你們吵3分鐘、和好3秒鐘；分手不要掛嘴邊，你根本就不想分，只是想當一下情緒勒索大師。

．財運：急單、臨時案、短期任務都能賺到錢，但賺得快，花得也快。

．健康：本週容易體力透支，讓你看起來像剛跑完馬拉松的憔悴樣，要養生一點哦。

．幸運數字：7、11、30

．幸運色：紅、白、灰

♉金牛座：宇宙定心丸，內心戲超多！

．工作：你做事比上週更細、更多耐心。火星讓你突然找到人生節奏，不急不躁，但穩得很有殺傷力。有人拖你後腿你會火大，但你表面不說，只是默默把對方列入「明年不合作名單」。

．愛情：單身金牛，你走溫柔慢熱路線，所以桃花對你而言是有一種「很舒服」的沙發感，不過你要稍微積極一點，不然對方以為你沒興趣，然後就跑了；有對象的金牛，平穩、安心、很家，但你偶爾會悶悶的，像一顆不說話的石頭，建議說出來比較不會累，不然對方猜到禿頭。

．財運：長期投資、固收、老客戶、固定合作最賺。不用衝，一切自然來，很適合買房或買那種「放很久會增值」的東西。

．健康：胃、脖子、肩膀要小心，可能因為一直忍耐憋氣導致這些部位僵硬。

．幸運數字： 3、14、22

．幸運色：棕、墨綠、杏

★♊雙子座：你這週比AI還會講話！

．工作：見風轉舵嘴砲即正義，你這週比AI還會講話，話術滿分、反應極快，簡直是行走的Google翻譯機。提案、協商、面試、談合作─通通旺。你一句話可以把死案救回來，本週你講出來的話很像降頭術。

．愛情：單身雙子，聊天魅力爆炸，你一句話能聊到對方八字都想給你；但記得，聊太多可能也會讓人覺得你有點太輕浮，要收斂一下。有對象的雙子，你突然變溫柔、變會哄，另一半會想說：「這個人是不是被掉包？」享受這個甜蜜的時刻吧，但小心別讓對方覺得你圖謀不軌。

．財運：賺錢靠人脈、靠口才、靠頭腦。很適合接業配、當講師或銷售。

．健康：喉嚨，睡眠（因為腦袋停不下來），都要顧。

．幸運數字：9、16、41

．幸運色：藍、銀、天青

♋巨蟹座：海盜船情緒，請繫好安全帶！

．工作：你這週情緒上上下下像坐海盜船，需要一個愛的抱抱來穩定軍心。 你很想把事情做到最好，但你會想太多、怕做錯、怕被罵、怕表現太差。你要相信自己，你其實比你想得更強，別讓腦袋裡的負面小人控制你。克服你的心魔，你才會發光。

．愛情：單身巨蟹，桃花來你會退兩步，因為你怕受傷，但其實人家對你是真心的，好好接住對方的球好嗎？有對象的巨蟹，你的小劇場堪比Netflix還精彩；真的有事記得講，不要用「嗯」、「喔」來讓對方猜，那是謀殺感情的行為。

．財運：家人、熟客、老朋友帶來的機會都旺。你的安全感和財富掛鉤。

．健康：腸胃（因為緊張）、睡眠（因為想太多）、情緒壓力最明顯，多泡澡或找人傾訴。

．幸運數字：5、12、28

．幸運色： 白、奶茶、粉

★♌獅子座：你就是主角，鎂光燈打下去！

．工作：氣勢如虹、不自覺地散發光芒，你這週接近「走到哪裡都像你是主角」，自信比上週提升兩倍。火星讓你突然覺得：「欸？我其實真的蠻強的欸。」但記得保持謙虛，不然會有人想偷偷扯你後腿。收斂一下你的王者氣場，會更順利。

．愛情：單身獅子遇桃花直接來敲門，你只要正常呼吸就有人喜歡你，如果你想脫單，這週請多出門走動。有對象的獅子，你需要被肯定、被誇獎，另一半誇你一句，你馬上心花開，像一隻被順毛的貓咪，但不能只自己聽好話，你也要哄哄對方喔。

．財運：表現越亮眼，越能吸金。越努力賺越多，但也要小心衝動性消費。

．健康：肩頸僵硬（因為你一直抬頭挺胸）、睡眠不足（因為你一直忙著發光）。本週要找到讓自己放鬆下來的方式。

．幸運數字：1、18、33

．幸運色：金、黑、橘

♍處女座：宇宙KPI小天才，但要放鬆！

．工作：一絲不苟、效率狂人！你的效率精準到轉職NASA都可以。火星讓你變成「全組最能幹的人」。但記得放鬆，不然你會累到翻白眼，然後覺得全世界都是白痴。

．愛情：單身處女看人非常準，但別挑太細，不然連好桃花都被你刷掉，偶爾允許一些「不完美」的對象出現吧，注意本週請好好表達自己的情緒，明明愛的要命卻刻意冷淡，這種冷漠到最後傷到的是自己。有對象的處女，會自然地開始糾正對方的小習慣（例如牙膏從中間擠），記得語氣溫柔一點，他比較不會生氣。

．財運：靠專業賺錢，你越精準越有錢。但要求共好，不要讓別人覺得被佔便宜。本週千萬不要有任何投機的賭博心態，你─會─輸─慘。

．健康：腸胃、肩頸、自律神經，請把你的緊繃感鬆開。

．幸運數字：6、21、45

．幸運色：白、深藍、灰綠

♎天秤座：選擇困難症末期！

．工作：左右為難的人氣王！本週你最常講的話就是：「我再想一下。」 決策多、選擇多、壓力也多，但你的人際能力很強，能靠「人緣」把事情處理得很平衡，像一位在走鋼索的平衡大師。

．愛情：單身天秤的桃花很多，但你不知道要挑誰，你像在菜市場挑芒果，聞了卻半天不知道哪顆熟，小心最後兩手空空。有對象的天秤，切記溝通需要耐心，不要用冷暴力，你以為冷靜是優雅，但對方只覺得你不在乎。

．財運：合作、介紹案、生意往來都有機會。財神爺喜歡優雅又客氣的人。

．健康：注意腰、皮膚、脊椎，不要為了配合別人而扭曲自己。

．幸運數字：2、17、40

．幸運色：粉、奶油、藍

★♏天蠍座：安靜中帶殺氣的頂級玩家！

．工作：你這週安靜中帶殺氣，活像電影裡的神秘特務。 你野心強、效率高，但你完全不講話、不炫耀，還默默做完所有事情，最後功勞全部落你身上。你才是真正的「悶聲發大財」玩家。

．愛情：本週單身天蠍「深度型桃花」特別愛你，因為你身上有種「神祕性感」讓人忍不住想探索，但要好好觀察，有些人不是真的愛，只是想解鎖高難度戀人。有對象的天蠍要注意的是，你其實很愛對方，但你都不講，害人家以為你冷淡；其實偶爾說一句「我愛你」不會讓你少一塊肉啦！

．財運：深藏不露、悶聲發大財！投資、分紅、深度合作都有好消息。適合做一些需要保密或有高回報的案子。

．健康：注意睡眠、免疫力，不要過度燃燒你的小宇宙。

．幸運數字：8、20、26

．幸運色：黑、紫、深紅

★♐射手座：新月加持，你是氣勢之王！

．工作：無拘無束、靈感噴發！新月在你頭上，你直接開外掛，靈感比你的IG動態更新還快。做事很順、很準，氣勢好到別人看你都覺得你在發光。這週很適合提案或開始新專案。

．愛情：單身射手本週桃花多，你連出門買咖啡都能遇到欣賞你的人，可惜你可能只忙著玩或想遠行而忽略他們。有對象的射手，言週想玩、想冒險、想和對方一起去做新鮮的事，若對方配合的話，你們甜到膩，根本像在拍韓劇，但若雙方感情不穩定，你會發現最近委屈感加深，建議你～放生，你把重心拿回到自己身上，主導權也就回來了

．財運：運氣旺，有意外之財。比如抽獎、紅包、獎金之類，快去買個樂透吧！

．健康：下半身、小意外要小心，不要因為太嗨而跌倒或撞到。

．幸運數字：4、23、38

．幸運色：紫、藍、金

★♑魔羯座：主角駕到！能量加倍！

工作：厚積薄發、人生CEO，說的就是你！火星進你家，你根本「能量加倍」，本週運勢強到別人難以忽視。效率、專注、野心、實力全部爆表。誰敢擋你，你會用成績把他壓到土裡。無庸置疑，就是職場上的終結者。

．愛情：單身魔羯更有魅力，但你太忙沒空談戀愛，桃花只能默默排隊等你下班。有對象的魔羯本週比較想拚工作，但記得偶爾抱一下對方，證明你們不只是室友或合作夥伴。

．財運：努力全部變現金。非常適合衝目標、衝業績，這週的每一滴汗水都會變成鈔票。

．健康：膝蓋、關節、腰，因為扛太多責任和壓力。記得起身動一動。

．幸運數字：10、27、44

．幸運色：黑、灰、深綠

♒水瓶座：想法多，點子好，而且充滿人味！

．工作：靈感來得又快又猛。你想的點子都很前衛，但記得落地，不然同事會覺得你像在做夢。請找個魔羯座幫你執行。而且你本週說的話別人可以秒懂，好好運用這股能量，推進你想做的事。

．愛情：單身水瓶這週很神秘，桃花會覺得你很有魅力，但你回訊息太慢會把人嚇跑，請設定一個「戀愛模式」鬧鐘。有對象的水瓶，本週需要大量的獨處空間，其實你也沒要幹嘛，就是想放空、想耍廢，但對方不會懂，需要大量的溝通，否則會有吵不完的架。

．財運：靠創新、跨界、網路相關賺錢。你的怪點子就是你的財富密碼。

．健康：睡眠、分心、腦袋太滿，需要一個「關機鈕」讓你放空一下。

．幸運數字：12、25、37

．幸運色：銀、藍、黑

♓雙魚座：情緒海浪，但行動力滿點！

．工作：多愁善感、被迫營業的行動家！本週情緒像海浪，但也被火星逼著更直覺、更有行動力，雖然會累，但成果很好，像一個需要被鞭策的藝術家。

．愛情：單身雙魚本週不太想談戀愛，比較想整理心情、靜一靜，想當一條安靜的魚，望非誠勿擾。有對象的雙魚，本週極需安全感，稍微忽略一點，你就玻璃心，對方安撫你一下，你立刻又甜回去，像一隻非常好哄的小貓。

．財運：靠美感、藝術、療癒、服務業賺。你的溫柔和同理心就是你的金礦。

．健康：水腫、睡眠、情緒壓力。多喝水、多放空，別把別人的情緒都吸過來。

．幸運數字：13、24、32

．幸運色：湖水綠、白、紫

☆民俗說法僅供參考☆

