「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

〔娛樂頻道／綜合報導〕冬至即將來臨，預告2025年也將進入尾聲，除了期待圓滿收尾，更多人也希望能在2026年的第一天就能開紅盤，好運一整年。研究幸運命理多年的「菲菲老師」解釋，冬至在不同文化中都象徵「再啟」，在西方，它是聖誕的源流；在東方，它是「陰盡陽生」的起點，喻意「陰氣走到最深處時，陽氣也開始回升」意思是：「即便外界再冷、再暗，光明仍會再次出現。」

這段時間的變化最容易出現在幾個面向：

．工作上→不適合大幅更動，但非常適合修正方向、釐清下一步要做什麼。

．財務上→適合整理帳務、盤點資源，讓金流狀態再次乾淨明確。

．人際上→若先前有誤會或能量不平衡的互動，此時最適合放緩、好好溝通。

．情感上→是重新建立界線、以溫和方式讓關係回到健康狀態的時機。

菲菲老師提醒，這是一段講求「心越穩、運越順」的時期。當一個人不被外界牽著走，而能維持自己的內在步調，運勢自然會從暗處慢慢亮起。菲菲老師建議冬至來臨前，不妨先做「這3件事」：

1. 溫養身心：多吃熱食、避免熬夜、讓生活保持規律，能讓體內能量回穩。

2. 誠實看見自己：不急著修正，不責備自己，只是把現況看得透亮一些。

3. 靜中有備：計畫逐漸排好、心理慢慢放穩，行動自然會接上最合適的時機。

➤鼠｜水氣當令，學會分工！

古人言「水旺則思明」，冬至屬水，對屬鼠之人更是思慮轉深、行動轉內的時節。

這段時間「水上加水」，事情、人情、訊息都容易往你身上堆。大家都在找你，什麼都要你幫忙，心裡有點累，卻又不好意思拒絕。

．轉運重點在「先理清」：哪些是真心想扛、哪些可以讓對方自己負責。當開始分工，財務與精神壓力都會跟著鬆一點，運勢反而更穩。

➤牛｜土潤生財，小步慢收！

土遇冬水為潤，古書稱「得潤者實」，象徵屬牛之人在冬至期間特別能累積實力與資源。這段時間是「土中生財」的時間，偏財機會會一點一點浮現。你可能會發現，身邊開始出現一些小案子、副業或短期合作，雖然不是暴衝型的「財」，卻是能細水長流的小收入。

．轉運重點在「穩穩接住」：能力負荷得來的就試著承接，超出體力的就先放過。多一條收入管道，但不要把自己壓垮，這樣年底前的財運會越收越實在。

➤虎｜木藏冬水，貴人暗中托住！

木逢冬水為養，《月令》曰「以寒養木」，屬虎之人在此時期最適合沉澱心志、增長智慧。這段時間，行動表面放慢，其實內在正在充電。屬虎的朋友可能會覺得，自己不再想像往常那麼「衝」，反而想停下來思考，也更在意「值不值得」。

建議多跟信任的前輩、老師或專業人士請教，貴人多半不是熱鬧場合遇到，而是在一對一的真實對話裡出現。

．轉運重點在「不和貴人擦身而過 」： 別急著做決定，先吸收資訊，對你反而有利。

➤兔｜木臨寒月，收心補課！

木遇冬水生勢藏內，故屬兔之人在冬至往往直覺強、敏銳度提升，適合內在調整。

不太想想外出喧鬧，反而更想安靜一下；不太想社交，反而更想一個人安靜、追劇、看書、整理房間，甚至突然對課程或進修有興趣。

這段時期是很適合「補課」的時間，不論是專業技能、語言、證照，或是單純整理思緒。

．轉運重點在「藏勢備運」：你現在花在內在的工夫，明年在職場與財運上都會有明顯回報。

➤龍｜厚土承水，正財落實！

辰為濕土，得冬水則「藏而能守」，象徵屬龍者在此時期財務與現實面更須穩中求進。最值得在意的是「看得到的收入」。這段時間你可能會特別在意薪資條、獎金、合約條款、收支平衡，或對實際數字比平常更敏感。

．轉運重點在「整理財務」：確認固定收入、評估明年調薪空間、把該談的條件談清楚。建議少一點想像，多一點實際，自然會覺得心裡踏實許多。

➤蛇｜火入寒水，壓力化成實力！

火逢冬水為制，《易》言「水火既濟」，提醒屬蛇的人在冬至期間需以冷靜定心應對外務。近期對「外在」要求會比平常明顯。感受到事情變多、要求變嚴，別人看你是能扛事的人，但你心裡也清楚有點吃緊。

．轉運重點在「擺清界線」：能做到的就說明時間與方式，超出範圍的溝通清楚。當敢把標準說明白，壓力會變成別人對你專業的信任，而不是耗損。

➤馬｜火照寒冬，角色被看見！

午火至冬轉弱，「火伏於地」象徵屬馬者需要以紀律調整步伐，不宜躁動。這段時間，你在團體中的位置會特別被放大。近期可以明顯感覺到上司、長輩、家人好像都在關注你的態度，對你的期待跟以往不太一樣。

．轉運重點在「說到做到」：不必刻意表現，只須準時交件、回覆訊息、把承諾的事情完成，就是在替明年的升遷、調整方向累積信任度。

➤羊｜土得冬水，機會多也雜！

土得冬水為潤，是《五行大義》所說的「潤而能聚」，屬羊者在此時期容易累積資源。跟錢有關的訊息會變多。好像很多事都可以賺一點，但心裡也隱約擔心「會不會太散」。

．轉運重點在「固本求精」：建議先抓住兩件事，第一，把本業站穩；第二，只挑真正有利、可長做的選項。寧可少接一些，也不要年底忙得喘不過氣、錢卻留不住。

➤猴｜金寒求磨，說話與表現放大！

金遇冬水相生，古訣云「金寒求磨」，象徵屬猴者在此期間最能激發創意與突破。

你的想法與表達力會特別被注意。可能特別有話想說、特別多意見，也容易在會議、群組裡成為焦點。這是一把雙面刃：說得好是專業與魅力，說太快就變成衝突或誤會。

．轉運重點在「慎而後言」：開口前多停一兩秒，把重點講清楚、語氣放柔，既能保護自己，也能替明年的機會鋪路。

➤雞｜金映寒光，享受也在調整！

金逢冬水，主思路擴展，《素問》言「寒則氣收」，提醒屬雞之人冬至正是精進技能的好時機。近期會特別想把生活過得好一點。會特別想犒賞自己，例如：吃一頓好料、買件喜歡的衣服、整理外表，讓自己「看起來舒服一點」。很適合「有意識地享受」，預先抓好預算，在不影響基本開銷的前提下，好好照顧生活品質。

．轉運重點在「快樂享受當下」：當願意善待自己，心情穩了，工作與財運自然比較順。

➤狗｜厚土藏陽，穩穩收成！

戌為燥土，逢冬水為「濕潤成形」，象徵屬狗者在此時財運、人際皆有重新布局的機會。試著回頭看這一年的累積，問問自己「我到底拿到了什麼？」是經驗、是人脈、還是金錢上的穩定？冬至對你來說，是「認真承認自己累積了什麼」的時刻。把工作成果整理一下、把財務狀況看清楚、把值得感謝的人記在心裡。

．轉運重點在「乘勢而為」：當看見自己的基礎，其實就已經站在明年的起跑點上。

➤豬｜水旺氣專，先顧好自己！

亥水當令，《月令》稱「水旺而氣專」，屬豬者在冬至期間更顯主導性，心力清晰。

近期感受力會特別強，對於別人的情緒、氣氛好不好…特別有感，有時累到會想躲起來。

．轉運重點在「先照顧好自己」：把作息調順、少接觸讓你心煩的資訊，選擇和讓你安心的人相處。當你不再被外界牽著走，你的直覺反而會變成明年的優勢。

