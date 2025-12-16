自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

「冬至」在東西方不同文化中都象徵「再啟」之意，期待2026能「好命一整年」，命理師提醒，每個生肖都有自己要好好把握的「轉運關鍵」。（達志影像） 「冬至」在東西方不同文化中都象徵「再啟」之意，期待2026能「好命一整年」，命理師提醒，每個生肖都有自己要好好把握的「轉運關鍵」。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕冬至即將來臨，預告2025年也將進入尾聲，除了期待圓滿收尾，更多人也希望能在2026年的第一天就能開紅盤，好運一整年。研究幸運命理多年的「菲菲老師」解釋，冬至在不同文化中都象徵「再啟」，在西方，它是聖誕的源流；在東方，它是「陰盡陽生」的起點，喻意「陰氣走到最深處時，陽氣也開始回升」意思是：「即便外界再冷、再暗，光明仍會再次出現。」 

這段時間的變化最容易出現在幾個面向：

．工作上→不適合大幅更動，但非常適合修正方向、釐清下一步要做什麼。

．財務上→適合整理帳務、盤點資源，讓金流狀態再次乾淨明確。

．人際上→若先前有誤會或能量不平衡的互動，此時最適合放緩、好好溝通。

．情感上→是重新建立界線、以溫和方式讓關係回到健康狀態的時機。 

菲菲老師提醒，這是一段講求「心越穩、運越順」的時期。當一個人不被外界牽著走，而能維持自己的內在步調，運勢自然會從暗處慢慢亮起。菲菲老師建議冬至來臨前，不妨先做「這3件事」：

1. 溫養身心：多吃熱食、避免熬夜、讓生活保持規律，能讓體內能量回穩。

2. 誠實看見自己：不急著修正，不責備自己，只是把現況看得透亮一些。

3. 靜中有備：計畫逐漸排好、心理慢慢放穩，行動自然會接上最合適的時機。 

 

➤鼠｜水氣當令，學會分工！

古人言「水旺則思明」，冬至屬水，對屬鼠之人更是思慮轉深、行動轉內的時節。

這段時間「水上加水」，事情、人情、訊息都容易往你身上堆。大家都在找你，什麼都要你幫忙，心裡有點累，卻又不好意思拒絕。

．轉運重點在「先理清」：哪些是真心想扛、哪些可以讓對方自己負責。當開始分工，財務與精神壓力都會跟著鬆一點，運勢反而更穩。

 

➤牛｜土潤生財，小步慢收！

土遇冬水為潤，古書稱「得潤者實」，象徵屬牛之人在冬至期間特別能累積實力與資源。這段時間是「土中生財」的時間，偏財機會會一點一點浮現。你可能會發現，身邊開始出現一些小案子、副業或短期合作，雖然不是暴衝型的「財」，卻是能細水長流的小收入。

．轉運重點在「穩穩接住」：能力負荷得來的就試著承接，超出體力的就先放過。多一條收入管道，但不要把自己壓垮，這樣年底前的財運會越收越實在。

 

➤虎｜木藏冬水，貴人暗中托住！

木逢冬水為養，《月令》曰「以寒養木」，屬虎之人在此時期最適合沉澱心志、增長智慧。這段時間，行動表面放慢，其實內在正在充電。屬虎的朋友可能會覺得，自己不再想像往常那麼「衝」，反而想停下來思考，也更在意「值不值得」。

建議多跟信任的前輩、老師或專業人士請教，貴人多半不是熱鬧場合遇到，而是在一對一的真實對話裡出現。

．轉運重點在「不和貴人擦身而過 」： 別急著做決定，先吸收資訊，對你反而有利。

 

➤兔｜木臨寒月，收心補課！

木遇冬水生勢藏內，故屬兔之人在冬至往往直覺強、敏銳度提升，適合內在調整。

不太想想外出喧鬧，反而更想安靜一下；不太想社交，反而更想一個人安靜、追劇、看書、整理房間，甚至突然對課程或進修有興趣。

這段時期是很適合「補課」的時間，不論是專業技能、語言、證照，或是單純整理思緒。

．轉運重點在「藏勢備運」：你現在花在內在的工夫，明年在職場與財運上都會有明顯回報。

 

➤龍｜厚土承水，正財落實！

辰為濕土，得冬水則「藏而能守」，象徵屬龍者在此時期財務與現實面更須穩中求進。最值得在意的是「看得到的收入」。這段時間你可能會特別在意薪資條、獎金、合約條款、收支平衡，或對實際數字比平常更敏感。

．轉運重點在「整理財務」：確認固定收入、評估明年調薪空間、把該談的條件談清楚。建議少一點想像，多一點實際，自然會覺得心裡踏實許多。

 

 

➤蛇｜火入寒水，壓力化成實力！

火逢冬水為制，《易》言「水火既濟」，提醒屬蛇的人在冬至期間需以冷靜定心應對外務。近期對「外在」要求會比平常明顯。感受到事情變多、要求變嚴，別人看你是能扛事的人，但你心裡也清楚有點吃緊。

．轉運重點在「擺清界線」：能做到的就說明時間與方式，超出範圍的溝通清楚。當敢把標準說明白，壓力會變成別人對你專業的信任，而不是耗損。

 

➤馬｜火照寒冬，角色被看見！

午火至冬轉弱，「火伏於地」象徵屬馬者需要以紀律調整步伐，不宜躁動。這段時間，你在團體中的位置會特別被放大。近期可以明顯感覺到上司、長輩、家人好像都在關注你的態度，對你的期待跟以往不太一樣。

．轉運重點在「說到做到」：不必刻意表現，只須準時交件、回覆訊息、把承諾的事情完成，就是在替明年的升遷、調整方向累積信任度。

 

➤羊｜土得冬水，機會多也雜！

土得冬水為潤，是《五行大義》所說的「潤而能聚」，屬羊者在此時期容易累積資源。跟錢有關的訊息會變多。好像很多事都可以賺一點，但心裡也隱約擔心「會不會太散」。

．轉運重點在「固本求精」：建議先抓住兩件事，第一，把本業站穩；第二，只挑真正有利、可長做的選項。寧可少接一些，也不要年底忙得喘不過氣、錢卻留不住。

 

➤猴｜金寒求磨，說話與表現放大！

金遇冬水相生，古訣云「金寒求磨」，象徵屬猴者在此期間最能激發創意與突破。

你的想法與表達力會特別被注意。可能特別有話想說、特別多意見，也容易在會議、群組裡成為焦點。這是一把雙面刃：說得好是專業與魅力，說太快就變成衝突或誤會。

．轉運重點在「慎而後言」：開口前多停一兩秒，把重點講清楚、語氣放柔，既能保護自己，也能替明年的機會鋪路。

 

➤雞｜金映寒光，享受也在調整！

金逢冬水，主思路擴展，《素問》言「寒則氣收」，提醒屬雞之人冬至正是精進技能的好時機。近期會特別想把生活過得好一點。會特別想犒賞自己，例如：吃一頓好料、買件喜歡的衣服、整理外表，讓自己「看起來舒服一點」。很適合「有意識地享受」，預先抓好預算，在不影響基本開銷的前提下，好好照顧生活品質。

．轉運重點在「快樂享受當下」：當願意善待自己，心情穩了，工作與財運自然比較順。

 

➤狗｜厚土藏陽，穩穩收成！

戌為燥土，逢冬水為「濕潤成形」，象徵屬狗者在此時財運、人際皆有重新布局的機會。試著回頭看這一年的累積，問問自己「我到底拿到了什麼？」是經驗、是人脈、還是金錢上的穩定？冬至對你來說，是「認真承認自己累積了什麼」的時刻。把工作成果整理一下、把財務狀況看清楚、把值得感謝的人記在心裡。

．轉運重點在「乘勢而為」：當看見自己的基礎，其實就已經站在明年的起跑點上。

 

➤豬｜水旺氣專，先顧好自己！

亥水當令，《月令》稱「水旺而氣專」，屬豬者在冬至期間更顯主導性，心力清晰。

近期感受力會特別強，對於別人的情緒、氣氛好不好…特別有感，有時累到會想躲起來。

．轉運重點在「先照顧好自己」：把作息調順、少接觸讓你心煩的資訊，選擇和讓你安心的人相處。當你不再被外界牽著走，你的直覺反而會變成明年的優勢。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中