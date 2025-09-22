1個月前才曬恩愛 網宏Ryu被畫家女友宣告分手

Ryu（左）和出軌的中國女畫家大方放閃。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在YouTuber頻道原以夫妻檔姿態出現的「RYUuu RV／學日文看日本」捧紅Ryu與Yuma（本名：大江友麻），之後卻雙雙爆出不倫，元月兩人宣布離婚，各自經營個人頻道。

Ryu和Yuma離婚後愛上中國女畫家，近期2人多次大方公開放閃，Ryu更曾透露與Yuma感情破裂後，女畫家給他諸多安慰，外界也獻上祝福。

知名YouTuber夫妻檔Ryu（左）與Yuma元月宣布離婚。（翻攝自YouTube）

不料2人1個月前才大曬恩愛，女畫家21日晚間突在threads拋出分手震撼彈，留下5字驚語：「已分手，勿擾！」但沒透露2人為何分手，留下外界一頭霧水。

Ryu去年透過朋友介紹認識了正在日本讀書的中國女畫家，開啟這段不倫之戀，隨著Ryu和Yuma離婚，女畫家也順利從碩士班畢業，更開心秀出學位證書，不久前還和Ryu大放閃光，面對網友嘲諷，女畫家曾強悍回擊：「你是活得多麼不幸，才會用這種方式找存在感？」

