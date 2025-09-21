晴時多雲

娛樂 最新消息

A-Lin再踢爆《歌手》決賽內幕！竟然與李玟有關

A-Lin與愛徒「VERNA」琟娜上那那大師節目。（藝和創藝提供）A-Lin與愛徒「VERNA」琟娜上那那大師節目。（藝和創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin相隔五年帶著自家新人「VERNA」琟娜到那那大師節目飆嗓，A-Lin笑稱：「今天我好像VERNA的經紀人，帶新人來見見世面。」師徒兩人還重現李玟跟柯以敏的合唱歌曲《她在睡前哭泣》，沒想到A-Lin唱到破音，還不小心破了兩次，讓她笑說：「我人生的難得破音的機會都獻給那那大師了。」

那那大師招牌歌唱單元「超級那卡西」邀請A-Lin與VERNA回顧過往心中熱愛的「華語合唱金曲」，兩人表示每次去KTV，一定都會點對唱歌曲來炒熱氣氛，吳宗憲跟溫嵐的《屋頂》，幾乎是A-Lin的必唱K歌；VERNA則提到自己最喜歡A-Lin跟小宇的《920》，兩人也在錄影現場精彩重現。

A-Lin與愛徒「VERNA」琟娜上那那大師節目。（藝和創藝提供）A-Lin與愛徒「VERNA」琟娜上那那大師節目。（藝和創藝提供）

節目從「男男對唱」開始盤點，A-Lin與VERNA琟娜挑戰詮釋林隆璇與李聖傑的《你那麼愛他》，變成全新女女對唱版本。至於歌壇的「雙姝對唱」也有不少經典之作，其中當那那大師提到蕭亞軒與順子的《And I Konw》，意外喚起A-Lin的青春記憶，還大讚高喊：「即便過了這麼久，這首歌依舊時髦前衛，我下次要去KTV點來唱」。

A-Lin攜手愛徒「VERNA」琟娜飆嗓。（藝和創藝提供）A-Lin攜手愛徒「VERNA」琟娜飆嗓。（藝和創藝提供）

另外女女對唱中也提到李玟跟柯以敏合作的《她在睡前哭泣》，原本A-Lin要選這首歌當作《歌手2025》節目的總決賽曲目，雖然最後無緣沒能呈現，卻也透過那那大師節目，有機會來場師徒對唱版本，擁有超強歌唱技巧的A-Lin，不小心在現場破音兩次，巧合的是五年前她來上節目也唱到破音，她笑說：「這麼難得的機會完全只能獨家獻給那那大師了。」

VERNA也提到跟李玟有一段小小緣分往事，過去在《聲林之王》比賽時，其中一集正好請到李玟擔任飛行導師，整個過程她都非常享受音樂，肢體都在舞蹈，所以當下看到她後，原本登台的緊張感都拿掉，把心中最強大的靈魂給喚醒，盡情享受這座舞台。

點圖放大header
點圖放大body

