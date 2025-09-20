晴時多雲

娛樂 電視

昔因賈靜雯痛斬婚姻！53歲王百瑜消失演藝圈20年 東京置產3房「身價曝光」

王百瑜雖不在幕前演出，身材體態仍保持的很好。（伊林娛樂提供）王百瑜雖不在幕前演出，身材體態仍保持的很好。（伊林娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王百瑜17歲兼差當模特兒、26歲參與戲劇演出，後來與演員黃建群相識、相戀、結婚，她在臨盆前發現尪疑與賈靜雯關係匪淺，一氣之下斬斷1年短命婚，之後便淡出幕前。暫別幕前20年期間，她對房地產相當有興趣，2013年在日本東京購置3間房產，早已是名副其實的「包租婆」，近來宣布加入伊林娛樂，重返演藝圈。

王百瑜幾乎每天到健身房報到。（伊林娛樂提供）王百瑜幾乎每天到健身房報到。（伊林娛樂提供）

王百瑜衣食無虞， 因注重保養，53歲的身材皮膚都保持極佳，對於再次接觸演藝工作，她說：「還是有點小緊張，畢竟已20年沒拍戲，演藝生態大不同，我現把自己當新人，接受全新的挑戰。」

王百瑜幾乎每天到健身房報到。（伊林娛樂提供）王百瑜幾乎每天到健身房報到。（伊林娛樂提供）

王百瑜是美食愛好者，常在社群分享美食。（伊林娛樂提供）王百瑜是美食愛好者，常在社群分享美食。（伊林娛樂提供）

王百瑜雖不在幕前，仍堅持運動和飲食管理，165公分體重維持在50至52公斤之間，她說，父母年輕時都在日系保養品牌工作，耳濡目染之下，她自小就著重保養，淡出演藝圈期間，還考取丙級美容證照。飲食方面一日兩餐，除聚會吃大餐外，平時飲食清淡，起床先喝茶消水腫，早餐水果、優格、麥片，每日都吃花椰菜、高麗菜，晚餐如有聚餐，就不忌口，有時想吃消夜，只選擇簡單的食物，以優格、燙青菜為主，盡量不熬夜。

王百瑜熱愛旅遊，到關西賞櫻。（伊林娛樂提供）王百瑜熱愛旅遊，到關西賞櫻。（伊林娛樂提供）

王百瑜在東京淺草寺體驗和服。（伊林娛樂提供）王百瑜在東京淺草寺體驗和服。（伊林娛樂提供）

王百瑜因愛吃美食，也考取丙級廚師證照，「自己煮的話，食材可以更豐富」，她常與好友及美食部落客探訪各地美食，社群上分享米其林餐廳美食等，但她考量到年齡身體代謝變慢，幾乎天天到健身房報到，「必須讓自己流汗」。另外也搭配三溫暖、按摩，維持體態線條，前陣子在健身房附近買飲料，被20幾歲的路人小鮮肉誇讚漂亮，還問她能不能加聯絡方式，她笑說：「現在這個年紀在路上被搭訕，除了跟年輕時一樣有被驚嚇的感覺，心中還多了感謝。」

王百瑜開心到曼谷旅遊。（伊林娛樂提供）王百瑜開心到曼谷旅遊。（伊林娛樂提供）

王百瑜空閒時，常與朋友及寵物一起散步放鬆。（伊林娛樂提供）王百瑜空閒時，常與朋友及寵物一起散步放鬆。（伊林娛樂提供）

王百瑜提到，當年覺得買房產是最妥當的投資，總喜歡盯著電腦研究，甚至長針眼、發高燒都還不想休息，「到日本看房，別人一天看5到7間，我就去看10幾間房」，因為有興趣，去年開始，她還在地政事務所當志工，「不僅能幫助別人，自己也可以學習地政相關事務」，是否曾被民眾認出是演員？她笑說，「沒有耶！但意外收穫是常被誇讚漂亮」。

王百瑜雖不會騎馬，也與朋友到馬場玩。（伊林娛樂提供）王百瑜雖不會騎馬，也與朋友到馬場玩。（伊林娛樂提供）

王百瑜到101朝聖偶像G-DRAGON權志龍的展覽。（伊林娛樂提供）王百瑜到101朝聖偶像G-DRAGON權志龍的展覽。（伊林娛樂提供）

美魔女王百瑜非常重視保養。（伊林娛樂提供）美魔女王百瑜非常重視保養。（伊林娛樂提供）

平時除美食，王百瑜也喜歡四處旅遊，近日開始學日文，從50音學起，另從未追星的她，偶像是韓星G-DRAGON權志龍，會跟著粉絲們看展、搶演唱會票。她說，她的女兒今年28歲，6月去英國追星看演唱會，母女追星偶像不同，她笑說：「之前女兒說她可以找高手幫我搶G-DRAGON演唱會票，結果這次演唱會是用抽選，倒是不用她幫忙。」

