台灣成南韓KPOP第一出口國 超車日本全球居冠

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國流行音樂KPOP風靡全球，誰也不可否認韓國流行音樂的高人氣，最近有一份數據報告指出，台灣在去年正式超越日本，成為KPOP出口的第一音樂市場，讓哈韓的粉絲都自嘲：「真的是ATM！各位盤子好厲害！」

這份2025年的音樂數據報告來自於Luminate，資料來自於數位串流平台，音樂出口影響力指數由4個核心指標組成評比，分別為「該國藝人在全球串流平台的表現排名」、「有多少國家在聽該國的音樂」、「進口國本身的串流市場規模」、「能成功觸及國際聽眾的藝人數量」。

全球音樂出口國前十名，分別是美國、英國、加拿大、南韓、德國、法國、波多黎各、澳洲、巴西及瑞典，前十名相較於去年並未有變動，僅有巴西以及瑞典交換排名，而南韓依舊是前十名中唯一的亞洲國家。至於各國歌手代表，美國是泰勒絲，英國是Coldplay，加拿大是The Weeknd，南韓則是BLACKPINK的ROSÉ。

表格中也出現台灣的名字，原來台灣在去年超越日本，成為南韓音樂（KPOP）出口的第一大市場，日本位居第二、新加坡則是第三名，顯示台灣人對KPOP音樂的龐大消費力。

