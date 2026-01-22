自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

奧斯卡入圍》《罪人》16項提名寫影史紀錄！甜茶角逐影帝再度對戰李奧納多

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間今（22日）晚公布，由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名成為入圍大贏家，入圍獎項數目更創下奧斯卡入圍紀錄。該片男主角麥可B喬丹也再度角逐影帝，對上呼聲極高的《橫衝直闖》提摩西夏勒梅以及《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等人。

麥可B喬丹在《罪人》一人分飾兩角，一舉入圍奧斯卡影帝，該片也以16項入圍創下影史入圍紀錄。（華納兄弟提供）麥可B喬丹在《罪人》一人分飾兩角，一舉入圍奧斯卡影帝，該片也以16項入圍創下影史入圍紀錄。（華納兄弟提供）

《罪人》除了最佳女主角之外，所有可以入圍的獎項全都包辦，包括最佳影片、導演、男主角、男配角、女配角、原創劇本、美術設計、妝髮設計、服裝設計、攝影、剪輯、音效、視效、配樂、歌曲，就連今年新增的最佳選角都有份入圍。

《一戰再戰》入圍奧斯卡13項大獎，李奧納多狄卡皮歐再度角逐影帝。（華納兄弟提供）《一戰再戰》入圍奧斯卡13項大獎，李奧納多狄卡皮歐再度角逐影帝。（華納兄弟提供）

保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》則以13項入圍緊追，包括最佳影片、導演、男主角、女配角，班尼西歐戴托羅以及西恩潘更共同角逐最佳男配角，還有最佳改編劇本、選角、攝影、美術設計、剪輯、音效及配樂等獎項。

日片《國寶》雖未入圍最佳國際影片，但也搶進了最佳妝髮設計提名。（傳影提供）日片《國寶》雖未入圍最佳國際影片，但也搶進了最佳妝髮設計提名。（傳影提供）

最佳國際影片方面，台灣代表《左撇子女孩》未能擠進入圍名單，日片《國寶》雖然也未入圍，但也搶進了最佳妝髮設計提名。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。

第98屆奧斯卡主要入圍名單：

▶最佳影片

《暴蜂尼亞》

《F1電影》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

《火車大夢》

▶最佳導演

趙婷《哈姆奈特》

賈許沙夫戴《橫衝直闖》

保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

尤沃金提爾《情感的價值》

萊恩庫格勒《罪人》

▶最佳男主角

提摩西夏勒梅《橫衝直闖》

李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》

伊森霍克《藍月終曲》

麥可B喬丹《罪人》

華格納莫拉《這不只是個間諜故事》

▶最佳女主角

潔西巴克利《哈姆奈特》

蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

凱特哈德森《悠唱藍調》

蕾娜特萊茵斯薇《情感的價值》

艾瑪史東《暴蜂尼亞》

▶最佳男配角

班尼西歐戴托羅《一戰再戰》

雅各艾洛迪《科學怪人》

戴洛伊林多《罪人》

西恩潘《一戰再戰》

史戴倫史卡斯嘉《情感的價值》

▶最佳女配角

英嘉伊布思朵特李拉歐斯《情感的價值》

艾兒芬妮《情感的價值》

艾美麥蒂根《凶器》

烏米馬薩庫《罪人》

堤亞娜泰勒《一戰再戰》

▶最佳原創劇本

《藍月終曲》

《只是一場意外》

《橫衝直闖》

《情感的價值》

《罪人》

▶最佳改編劇本

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《火車大夢》

▶最佳選角（新增獎項）

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《罪人》

▶最佳動畫長片

《再見未來男孩》

《地球特派員》

《Kpop獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》

《動物方城市2》

▶最佳美術設計

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

▶最佳攝影

《科學怪人》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

《火車大夢》

▶最佳服裝設計

《阿凡達：火與燼》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《罪人》

▶最佳剪輯

《F1電影》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《情感的價值》

《罪人》

▶最佳妝髮設計

《國寶》

《科學怪人》

《罪人》

《重擊人生》

《醜繼妹》

▶最佳音效

《F1電影》

《科學怪人》

《一戰再戰》

《罪人》

《穿越地獄之門》

▶最佳視覺效果

《阿凡達：火與燼》

《F1電影》

《侏羅紀世界：重生》

《火燒天堂鎮》

《罪人》

▶最佳原創配樂

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《罪人》

《暴蜂尼亞》

▶最佳原創歌曲

〈Dear Me〉《Diane Warren: Relentless》

〈Golden〉《Kpop獵魔女團》

〈I Lied to You〉《罪人》

〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉《火車大夢》

▶最佳紀錄片

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Mr Nobody Against Putin

Perfect Neighbour

▶最佳國際影片

《這不只是個間諜故事》（巴西）

《只是一場意外》（法國）

《情感的價值》（挪威）

《穿越地獄之門》（西班牙）

《欣德之聲》（突尼西亞）

▶最佳動畫短片

Butterfly

Forever Green

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

▶最佳紀錄短片

All The Empty Rooms

Armed Only With A Camera

Children No More

Perfectly A Strangeness

The Devil Is Busy

▶最佳實景短片

Butchers Stain

A Friend Of Dorothy

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Jane Austen’s Period Drama

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中