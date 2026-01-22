奧斯卡入圍》《罪人》16項提名寫影史紀錄！甜茶角逐影帝再度對戰李奧納多

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間今（22日）晚公布，由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名成為入圍大贏家，入圍獎項數目更創下奧斯卡入圍紀錄。該片男主角麥可B喬丹也再度角逐影帝，對上呼聲極高的《橫衝直闖》提摩西夏勒梅以及《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等人。

麥可B喬丹在《罪人》一人分飾兩角，一舉入圍奧斯卡影帝，該片也以16項入圍創下影史入圍紀錄。（華納兄弟提供）

《罪人》除了最佳女主角之外，所有可以入圍的獎項全都包辦，包括最佳影片、導演、男主角、男配角、女配角、原創劇本、美術設計、妝髮設計、服裝設計、攝影、剪輯、音效、視效、配樂、歌曲，就連今年新增的最佳選角都有份入圍。

《一戰再戰》入圍奧斯卡13項大獎，李奧納多狄卡皮歐再度角逐影帝。（華納兄弟提供）

保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》則以13項入圍緊追，包括最佳影片、導演、男主角、女配角，班尼西歐戴托羅以及西恩潘更共同角逐最佳男配角，還有最佳改編劇本、選角、攝影、美術設計、剪輯、音效及配樂等獎項。

日片《國寶》雖未入圍最佳國際影片，但也搶進了最佳妝髮設計提名。（傳影提供）

最佳國際影片方面，台灣代表《左撇子女孩》未能擠進入圍名單，日片《國寶》雖然也未入圍，但也搶進了最佳妝髮設計提名。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。

第98屆奧斯卡主要入圍名單：

▶最佳影片

《暴蜂尼亞》

《F1電影》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

《火車大夢》

▶最佳導演

趙婷《哈姆奈特》

賈許沙夫戴《橫衝直闖》

保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

尤沃金提爾《情感的價值》

萊恩庫格勒《罪人》

▶最佳男主角

提摩西夏勒梅《橫衝直闖》

李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》

伊森霍克《藍月終曲》

麥可B喬丹《罪人》

華格納莫拉《這不只是個間諜故事》

▶最佳女主角

潔西巴克利《哈姆奈特》

蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

凱特哈德森《悠唱藍調》

蕾娜特萊茵斯薇《情感的價值》

艾瑪史東《暴蜂尼亞》

▶最佳男配角

班尼西歐戴托羅《一戰再戰》

雅各艾洛迪《科學怪人》

戴洛伊林多《罪人》

西恩潘《一戰再戰》

史戴倫史卡斯嘉《情感的價值》

▶最佳女配角

英嘉伊布思朵特李拉歐斯《情感的價值》

艾兒芬妮《情感的價值》

艾美麥蒂根《凶器》

烏米馬薩庫《罪人》

堤亞娜泰勒《一戰再戰》

▶最佳原創劇本

《藍月終曲》

《只是一場意外》

《橫衝直闖》

《情感的價值》

《罪人》

▶最佳改編劇本

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《火車大夢》

▶最佳選角（新增獎項）

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《罪人》

▶最佳動畫長片

《再見未來男孩》

《地球特派員》

《Kpop獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》

《動物方城市2》

▶最佳美術設計

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

▶最佳攝影

《科學怪人》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

《火車大夢》

▶最佳服裝設計

《阿凡達：火與燼》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《罪人》

▶最佳剪輯

《F1電影》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《情感的價值》

《罪人》

▶最佳妝髮設計

《國寶》

《科學怪人》

《罪人》

《重擊人生》

《醜繼妹》

▶最佳音效

《F1電影》

《科學怪人》

《一戰再戰》

《罪人》

《穿越地獄之門》

▶最佳視覺效果

《阿凡達：火與燼》

《F1電影》

《侏羅紀世界：重生》

《火燒天堂鎮》

《罪人》

▶最佳原創配樂

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《罪人》

《暴蜂尼亞》

▶最佳原創歌曲

〈Dear Me〉《Diane Warren: Relentless》

〈Golden〉《Kpop獵魔女團》

〈I Lied to You〉《罪人》

〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉《火車大夢》

▶最佳紀錄片

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Mr Nobody Against Putin

Perfect Neighbour

▶最佳國際影片

《這不只是個間諜故事》（巴西）

《只是一場意外》（法國）

《情感的價值》（挪威）

《穿越地獄之門》（西班牙）

《欣德之聲》（突尼西亞）

▶最佳動畫短片

Butterfly

Forever Green

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

▶最佳紀錄短片

All The Empty Rooms

Armed Only With A Camera

Children No More

Perfectly A Strangeness

The Devil Is Busy

▶最佳實景短片

Butchers Stain

A Friend Of Dorothy

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Jane Austen’s Period Drama

