奧斯卡入圍》《罪人》16項提名寫影史紀錄！甜茶角逐影帝再度對戰李奧納多
〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間今（22日）晚公布，由萊恩庫格勒執導的《罪人》以16項提名成為入圍大贏家，入圍獎項數目更創下奧斯卡入圍紀錄。該片男主角麥可B喬丹也再度角逐影帝，對上呼聲極高的《橫衝直闖》提摩西夏勒梅以及《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等人。
麥可B喬丹在《罪人》一人分飾兩角，一舉入圍奧斯卡影帝，該片也以16項入圍創下影史入圍紀錄。（華納兄弟提供）
《罪人》除了最佳女主角之外，所有可以入圍的獎項全都包辦，包括最佳影片、導演、男主角、男配角、女配角、原創劇本、美術設計、妝髮設計、服裝設計、攝影、剪輯、音效、視效、配樂、歌曲，就連今年新增的最佳選角都有份入圍。
《一戰再戰》入圍奧斯卡13項大獎，李奧納多狄卡皮歐再度角逐影帝。（華納兄弟提供）
保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》則以13項入圍緊追，包括最佳影片、導演、男主角、女配角，班尼西歐戴托羅以及西恩潘更共同角逐最佳男配角，還有最佳改編劇本、選角、攝影、美術設計、剪輯、音效及配樂等獎項。
日片《國寶》雖未入圍最佳國際影片，但也搶進了最佳妝髮設計提名。（傳影提供）
最佳國際影片方面，台灣代表《左撇子女孩》未能擠進入圍名單，日片《國寶》雖然也未入圍，但也搶進了最佳妝髮設計提名。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。
第98屆奧斯卡主要入圍名單：
▶最佳影片
《暴蜂尼亞》
《F1電影》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《火車大夢》
▶最佳導演
趙婷《哈姆奈特》
賈許沙夫戴《橫衝直闖》
保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》
尤沃金提爾《情感的價值》
萊恩庫格勒《罪人》
▶最佳男主角
提摩西夏勒梅《橫衝直闖》
李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》
伊森霍克《藍月終曲》
麥可B喬丹《罪人》
華格納莫拉《這不只是個間諜故事》
▶最佳女主角
潔西巴克利《哈姆奈特》
蘿絲拜恩《媽的踹爆你》
凱特哈德森《悠唱藍調》
蕾娜特萊茵斯薇《情感的價值》
艾瑪史東《暴蜂尼亞》
▶最佳男配角
班尼西歐戴托羅《一戰再戰》
雅各艾洛迪《科學怪人》
戴洛伊林多《罪人》
西恩潘《一戰再戰》
史戴倫史卡斯嘉《情感的價值》
▶最佳女配角
英嘉伊布思朵特李拉歐斯《情感的價值》
艾兒芬妮《情感的價值》
艾美麥蒂根《凶器》
烏米馬薩庫《罪人》
堤亞娜泰勒《一戰再戰》
▶最佳原創劇本
《藍月終曲》
《只是一場意外》
《橫衝直闖》
《情感的價值》
《罪人》
▶最佳改編劇本
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《火車大夢》
▶最佳選角（新增獎項）
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《罪人》
▶最佳動畫長片
《再見未來男孩》
《地球特派員》
《Kpop獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
▶最佳美術設計
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
▶最佳攝影
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
《火車大夢》
▶最佳服裝設計
《阿凡達：火與燼》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《罪人》
▶最佳剪輯
《F1電影》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《情感的價值》
《罪人》
▶最佳妝髮設計
《國寶》
《科學怪人》
《罪人》
《重擊人生》
《醜繼妹》
▶最佳音效
《F1電影》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人》
《穿越地獄之門》
▶最佳視覺效果
《阿凡達：火與燼》
《F1電影》
《侏羅紀世界：重生》
《火燒天堂鎮》
《罪人》
▶最佳原創配樂
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《罪人》
《暴蜂尼亞》
▶最佳原創歌曲
〈Dear Me〉《Diane Warren: Relentless》
〈Golden〉《Kpop獵魔女團》
〈I Lied to You〉《罪人》
〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》
〈Train Dreams〉《火車大夢》
▶最佳紀錄片
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Mr Nobody Against Putin
Perfect Neighbour
▶最佳國際影片
《這不只是個間諜故事》（巴西）
《只是一場意外》（法國）
《情感的價值》（挪威）
《穿越地獄之門》（西班牙）
《欣德之聲》（突尼西亞）
▶最佳動畫短片
Butterfly
Forever Green
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
▶最佳紀錄短片
All The Empty Rooms
Armed Only With A Camera
Children No More
Perfectly A Strangeness
The Devil Is Busy
▶最佳實景短片
Butchers Stain
A Friend Of Dorothy
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Jane Austen’s Period Drama