娛樂 最新消息

本土劇男神「超狂家世」曝光 吐露1遺憾：沒有人是完美的

楊皓崴（左）在《好運來》化身醫美醫師，與謝京穎有精彩對手戲。（民視提供）楊皓崴（左）在《好運來》化身醫美醫師，與謝京穎有精彩對手戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊皓崴加入民視八點檔《好運來》劇組，飾演醫美醫師，將與謝京穎有精彩對手戲。為了這個新角色，楊皓崴可是下足了苦功，他透露：「因為我自己很少接觸醫美，所以有很多專業名詞要記，這對我來說也是一種學習。」他不只勤做功課，甚至還親自到醫美診所向專業醫師請教，學習如何用筆在患者臉上畫記，每一個細節都不放過，展現出他對演戲的認真態度。

談到這次飾演醫美醫師，楊皓崴分享他的父親也是行醫40年的醫生，從小耳濡目染，看著父親在專業領域的權威，以及對待病患的苦口婆心，都讓他對這個角色有更深的體會。他感性說：「這不就是很多人人生的寫照嗎？沒有人的人生會是完美的，甚至我的也是。看起來什麼都有，但內心還是有些遺憾。」

謝京穎（左）和楊皓崴本來有機會在《愛的榮耀》合作，後來擦肩而過。（民視提供）謝京穎（左）和楊皓崴本來有機會在《愛的榮耀》合作，後來擦肩而過。（民視提供）

楊皓崴認為人生本來就不完美，如果只有快樂，那些快樂也就不會那麼珍貴。他承諾會盡全力把這個角色的每一個面向都呈現出來，希望能讓觀眾喜歡。

而謝京穎談到這次和楊皓崴的合作，難掩興奮之情。她透露兩人之前本來有機會在《愛的榮耀》合作，後來擦肩而過，這次終於在《好運來》圓了合作夢。謝京穎笑說：「這是我第一次遇到可以讓我大膽穿高跟鞋的對手，有多高穿多高！哈哈哈哈，覺得很幸福！」原來楊皓崴身高高達185公分，讓嬌小的她終於能自在穿跟鞋。

點圖放大body

