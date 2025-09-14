李珠珢前人氣隊友披白紗燦笑嫁了 安芝儇驚喜到場送祝福

金韓拿（左）身為前起亞虎棒球啦啦隊隊長，私下與安芝儇（右）也有相當不錯的交情。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓職棒「起亞虎」的女神級啦啦隊長金韓拿昨（13）日身穿白紗，正式與小3歲的啦啦隊應援團長김정석（音譯：金正碩）完成終身大事。她因亮眼外貌與逆天身材受到矚目，還曾在2024年來台應援時掀起熱潮，如今化身新娘的畫面一曝光，再度成為粉絲祝賀焦點。

金韓拿的老公是小3歲的啦啦隊應援團長김정석（音譯：金正碩）。（翻攝自IG）

婚禮現場不僅溫馨浪漫，也因好友安芝儇的現身而掀起驚喜。兩人同為啦啦隊女神，私下情誼深厚，安芝儇特地到場獻上祝福，見證好友的重要時刻。網友也紛紛留言表示，被兩人真摯的友情和笑容感染。

安芝儇在金韓拿的貼文底下留言：「好美，明天見」。（翻攝自IG）

此外，金韓拿過去身為李珠珢前東家「起亞虎」的啦啦隊隊長，昔日敬業應援的回憶仍讓粉絲津津樂道。如今她率先披上白紗，從球場邂逅到攜手走入婚姻，她的愛情故事不僅動人，也讓圈內好友與粉絲齊聲送上滿滿祝福。

在 Instagram 查看這則貼文 김한나（@pink_hannaaa）分享的貼文

