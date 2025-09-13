晴時多雲

娛樂 最新消息

H級辣模孕期離婚踢爆尪賭債真相 霸氣宣告：靠自己也可以

辣模辛尤里離生產倒數兩周。（翻攝自IG）辣模辛尤里離生產倒數兩周。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕H級辣模辛尤里挺著孕肚即將臨盆，卻選擇在生產前倒數兩周揭開婚姻破局的真相。今（13）日她在社群直接曬出「離婚協議書」，親手劃下三個月婚姻的句點，宣告未來要以單親媽媽身份迎接新生命，消息瞬間引發討論。

辛尤里在貼文中坦言，原本是因為懷孕才決定登記結婚，期盼能共築家庭，但婚後卻發現丈夫沉迷賭博、債務越滾越大，連產檢與日常開銷都由自己獨自承擔。辛尤里直言：「金錢觀念不合，我覺得未來會很沒有共識跟理想。」這段感情瞬間被現實擊碎。

辛尤里今（13）日發文宣布離婚。（翻攝自FB）辛尤里今（13）日發文宣布離婚。（翻攝自FB）

雖然她承認對方在家事與工作上願意出力，但沉重的債務卻像計時炸彈，讓她對未來只剩恐懼。為了不讓孩子的人生被拖下水，辛尤里決定「去父留子」，擺脫這段不對等的關係，用行動守護自己和寶寶。

回顧7、8年的交往歷程，辛尤里並沒有完全切斷關係，她仍願意與前夫以朋友身分共同照顧孩子。不過她最後強調：「沒有什麼一定要兩個人才會幸福，一定要有老公疼才會幸福，我孕期都是自給自足蠻幸福的。」幸福不必仰賴婚姻，她覺得靠自己一樣能給孩子最完整的愛。這番霸氣宣言，也讓大票粉絲湧入留言力挺。

點圖放大header
點圖放大body

