吃到怪味爆米花質疑已發霉？威秀影城公關回應了

〔記者許世穎／台北報導〕你吃爆米花時有看了再吃嗎？昨（12日）有網友在社群貼文表示，當晚去松仁威秀買爆米花回家吃，結果吃兩口後覺得味道怪怪的，更分享照片及影片說馬上看到兩顆「發霉長毛」的爆米花躺在上面，對此威秀影城公關李光爵稍早也做出回應了。

看電影買爆米花是不少人喜愛的搭配。（翻攝自威秀影城官網，非當事爆米花）

針對網友質疑「發霉」是不是有可能是「一個禮拜前甚至一個月前留在裡面沒有清掉的」，李光爵首先表示：「對客人購買的爆米花遇到這樣的情況深感抱歉。」但經現場初步查證，幾顆染上黑色的爆米花，並非發霉，而是食用油烤焦。

請繼續往下閱讀...

李光爵也強調，威秀販賣部SOP是每天洗爆米花鍋，當晚未售出爆米花立即報廢、不隔夜。但他也表示，為求謹慎，威秀影城對於同批號玉米粒爆米花將會在週一送驗SGS（檢驗金沙李、黴菌），另外也會請爆米花機廠商來檢查機器設備。

李光爵回應全文：

首先對客人購買的爆米花遇到這樣的情況深感抱歉。

經現場初步查證，幾顆染上黑色的爆米花，並非發霉，而是食用油烤焦。

而是因為每天洗滌過程，不慎殘留水漬，導致高溫烘烤爆米花過程，引發設備轉軸處的食用油過於高溫，烤黑了部分爆米花。

威秀販賣部SOP是每天洗爆米花鍋，另外當天晚上未售出爆米花立即報廢（不隔夜）

為求謹慎，威秀影城對於同批號玉米粒爆米花將會在週一送驗SGS（檢驗金沙李、黴菌）。

另外也會請爆米花機廠商來檢查機器設備。

