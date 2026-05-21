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浩子不理財慘了！房貸千萬「押ETF秒虧30萬」 48歲崩潰吐真實壓力

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲浩子過去從不擔心收入問題，甚至曾豪砸600萬元帶全家環遊世界1年，怎料有一天卻被老婆「魚仔」拿出的帳本震醒，驚覺家中早已入不敷出。為了替未來做準備，浩子決定將房子拿去貸款上千萬元投入ETF，沒想到才剛進場，帳面立刻虧損30多萬元，壓力大到一度睡不著。

浩子坦言過去從不理財，直到老婆攤開帳本後，才驚覺家中早已入不敷出。（本報資料照）浩子坦言過去從不理財，直到老婆攤開帳本後，才驚覺家中早已入不敷出。（本報資料照）

據《聯合新聞網》報導，浩子透露9年前曾放下一切，帶著家人前往10個國家旅行1年，之後每年也固定向公司請假1個月陪伴家人，希望替孩子留下人生回憶，不過老婆「魚仔」某天攤開家中帳本，坦言當月支出已高於收入，等同必須動用積蓄過生活，加上長年房貸壓力，家中存款其實所剩不多。浩子坦言，自己過去從不理財，也沒為未來多想，直到看見真實數字後，才首次感受到強烈焦慮。

浩子自此開始思考若有一天自己生病或無法工作，家人該怎麼辦，甚至有時壓力大到會在孩子面前展現脆弱，他曾向兒子臭寶、女兒Queenie說，「爸爸很累，如果某天不想再工作了，我們就去住鄉下！」沒想到，兒子竟天真回應願意一起搬去「鄉下板橋」讓他哭笑不得，「他其實不知道，我們連板橋都快買不起了。」這番話也讓浩子意識到，不能再繼續率性生活。

為了替家庭建立未來保障，浩子最終決定把房子拿去貸款，投入0050、00981A與0056等3檔ETF，貸款金額超過千萬元，然而才進場幾天，帳面立刻虧損30多萬元，讓他一度擔心到睡不著。後來浩子選擇在餐桌上向孩子坦白這項決定，強調自己想做的是長線投資與退休規畫，而非投機，「因為這是我們全家的事，不是我一個人的，不然我壓力太大了。」

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