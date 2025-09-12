晴時多雲

娛樂 電影

許光漢920辦見面會！國民老公祭「專屬合影」寵粉

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢攜手袁澧林主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》，即將於10月3日中秋連假於全亞洲同步上映，許光漢繼七夕情人節於電影拍攝地香港舉辦《他年她日》亞洲記者會引爆熱潮後，近日再傳捷報，《他年她日》於第30屆釜山影展「Open Cinema」單元的世界首映，5000張門票甫一開賣便秒殺，創下本屆「Open Cinema」及「午夜激情」單元最快完售紀錄，隔天唯一一場映後QA場亦火速售罄，顯見影迷對許光漢回歸力作的高度期待。

許光漢（左）主演的新片《他年她日》將於釜山影展世界首映，創5000張票秒殺。（甲上娛樂提供）許光漢（左）主演的新片《他年她日》將於釜山影展世界首映，創5000張票秒殺。（甲上娛樂提供）

而《他年她日》監製張艾嘉榮獲本屆釜山影展年度「山茶花獎」，於影展期間舉辦的「Special Talk」也熱烈完售。今片商再拋出重磅驚喜，宣布「光林CP」許光漢與袁澧林於下周六9/20即將現身LaLaport南港舉辦「就愛《他年她日》電影預售票見面會」，並搶先公布粉絲專屬福利，勢必掀起旋風。

許光漢（右）在《他年她日》擔綱男主角「薯仔」，與陳澤耀（左）飾演的弟弟「番茄」、韓佩瑤飾演的青梅竹馬「巧兒」，一起生活在長年區。（甲上娛樂提供）許光漢（右）在《他年她日》擔綱男主角「薯仔」，與陳澤耀（左）飾演的弟弟「番茄」、韓佩瑤飾演的青梅竹馬「巧兒」，一起生活在長年區。（甲上娛樂提供）

片中架構的世界包括美術場景、服裝造型、視覺特效都讓人驚豔，許光漢擔綱男主角「薯仔」與陳澤耀飾演的弟弟「番茄」、韓佩瑤飾演的青梅竹馬「巧兒」一起生活在「長年區」，由於該區重力較小、時間流速較快，經年累月演變成專事生產的工業城鎮，居民大多為勞動階層，將一年的生產量送至相對富裕安穩的高科技城市「優日區」，兩地一年一日生活大不同。

許光漢（右）在《他年她日》中十分疼愛照顧飾演弟弟的陳澤耀。（甲上娛樂提供）許光漢（右）在《他年她日》中十分疼愛照顧飾演弟弟的陳澤耀。（甲上娛樂提供）

而袁澧林飾演的女主角「安晴」便是來自時間流速較慢的「優日區」，生長環境有著截然差異的她藉由赴長年區義診與薯仔相遇，一次又一次見證著他在逆境中成長，那份堅韌與真誠無聲地觸動了她的心，愛情在不知不覺中悄然萌芽，這份愛也慢慢昇華甚至改變了薯仔和安晴的一生。

許光漢（右）及袁澧林合作《他年她日》，成為年度最具話題銀幕情侶「光林CP」。（甲上娛樂提供）許光漢（右）及袁澧林合作《他年她日》，成為年度最具話題銀幕情侶「光林CP」。（甲上娛樂提供）

為了讓觀眾沉浸式體驗電影世界裡的奇幻愛情氛圍，片商與LaLaport南港及MITSUI OUTLET PARK合作，即日起推出「他年她日特展」，LaLaport南港將展出許光漢與袁澧林實際穿過的「薯仔」與「安晴」電影戲服，以及電影拍攝道具包括薯仔和安晴的醫療筆記、聽診器、醫療團隊背包、番茄治療氣喘的呼吸器與長年區生活必備的腳環等，並陳設未曝光過的劇照牆，一窺「長年區」與「優日區」天差地別的生活細節；MITSUI OUTLET PARK林口、台中港及台南三個據點也將展出不同款式的薯仔戲服，粉絲可與戲服立體座拍照打卡兌換獨家好禮。LaLaport南港更設有「全館遇見許光漢」集章活動，完成集章即可獲得《他年她日》電影限定海報，活動詳情請洽各場館官方粉絲團。

「他年她日特展」將展出薯仔（許光漢飾演）和安晴（袁澧林飾演）的醫療筆記。（甲上娛樂提供）「他年她日特展」將展出薯仔（許光漢飾演）和安晴（袁澧林飾演）的醫療筆記。（甲上娛樂提供）

而許光漢及袁澧林這對年度最具話題銀幕情侶「光林CP」將於9月20日在LaLaport南港1F中央廣場出席「就愛《他年她日》電影預售票見面會」，與導演龔兆平一同分享電影拍攝祕辛，現場還將進行粉絲Q&A、全場大合照與專屬合影環節。見面會當天將推出僅限現場販售的獨家電影預售套組，套組內含電影預售票典藏書卡2張、電影人物海報2款（薯仔、安晴）、提問卡1張及合影抽獎機會；另現場也將首賣限量電影書《他年她日：那些開始的故事》套票組。購買套組的粉絲可藉填寫提問卡，爭取許光漢、袁澧林欽點進行問答互動，更有多達80位名額能抽中與「光林CP」同框合影的夢幻機會。

電影《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映，更多活動細節與預售套組詳情，請鎖定甲上娛樂官方粉絲團。

