娛樂 最新消息

濱崎步超帶種反擊！她嗆中共惹毛「歌壇政壇」雙天后悲慘下場曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，遭中國粗暴取消，卻堅持站上舞台完成「無人演唱會」，敬業精神被網友讚爆。對此，財經網美胡采蘋在社群分析，這件事涉及文化與政治層面的誤判，直言中共近來一口氣惹火了日本政壇與歌壇兩位女王級人物，後果非常慘。

濱崎步的上海演唱會莫名遭到取消掀波。（翻攝IG）濱崎步的上海演唱會莫名遭到取消掀波。（翻攝IG）

濱崎步在社群貼出無人演唱會的照片，胡采蘋認為明顯是對中國的粗暴處置「表達不服」，根本是公開反抗。胡采蘋認為日本人的民族性格，對於「約定」極為重視。「我們以前跟日本廠商合作展會的時候，竟然不可以依照現場情況臨時變更攤位佈置，他們會非常為難，我本人則是滿頭霧水，不知道在為難什麼。」認為日本人對臨時變動非常敏感，「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命。」

胡采蘋接著談到：「我們這一代人都是從男性主導的世界成長起來的，我們心裡都很清楚，如果我們不劃出自己的界線，輕易地退讓了，那就會導致對方侵門踏戶、軟土深掘，永遠沒有我們的位置。」所以現代成功的女性，絕對不會忍氣吞聲，「就算表面上不能發作，但一定會想盡辦法熬出頭，給你一個迎頭爆擊，讓你永不超生。」

高市早苗先是因為「台灣有事」的言論被中國打壓，現在又發生了濱崎步被取消演唱會的事件，胡采蘋剖析：「如果你一定要強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，你就要知道你的後果一定會非常慘，你一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物。」嗆聲中共惹毛曾經的日本歌壇一姐濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。

