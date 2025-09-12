晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

崔佩儀母親因病「斷崖式衰老」 遭診斷腦溢血險奪命

〔記者林欣穎／台北報導〕女星崔佩儀與老公Sam結婚多年，育有22歲的獨子貝克宇。近日錄製《聚焦2.0》回憶起母親曾因心血管疾病，裝設心臟支架，並開始服用抗凝血藥物。不料有次如廁起身時意外跌倒，頭部撞到牆，送醫後竟診斷出是腦溢血，讓崔佩儀當場崩潰。

崔佩儀近日錄製節目，回憶母親曾因腦溢血險奪命。（年代提供）崔佩儀近日錄製節目，回憶母親曾因腦溢血險奪命。（年代提供）

崔佩儀在節目談到已逝的母親，過去媽媽因爬樓梯喘不上氣到院檢查，結果查出有心臟阻塞的風險，因此裝設心臟支架，並開始服用抗凝血藥。有次媽媽半夜如廁在馬桶上睡著兩小時，醒來起身時雙腿無力跌倒，頭部撞擊牆壁。原以為無大礙，不料卻開始流口水、說話不清楚，緊急送醫後竟被診斷是腦溢血。當時醫生考量到媽媽年紀大，加上服用抗凝血藥物不建議動手術，讓崔佩儀當場崩潰求醫生：「一定要救媽媽！」術後經過半年的恢復才將頭骨蓋回。

崔佩儀的母親查出心臟阻塞風險，進行心臟支架手術。（年代提供）崔佩儀的母親查出心臟阻塞風險，進行心臟支架手術。（年代提供）

提到學霸兒子貝克宇，崔佩儀充滿驕傲，崔佩儀透露曾因課業問題和貝克宇大吵一架，當時貝克宇問她：「是不是為了虛榮心才逼我考名校？」，她老實承認，坦言確實把期望投射到孩子身上，直到貝克宇表示希望能做自己，她才選擇放手，轉而給予關心與支持。沒想到貝克宇不僅拿到獎學金，還跳級兩年就念完大學，今年更錄取波士頓柏克利音樂學院研究所，夫妻倆也特地到美國協助搬家。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中